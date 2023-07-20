北流月燒80萬利息　柯文哲要蔣萬安「相信我」：中央不補就趕快自己出

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲任內完工的台北流行音樂中心（北流），日前才發生磁磚剝落、有裂縫問題，近期再爆柯市府與廠商間1.9億工程款爭議仍未結案，導致該筆款項以月增80萬元利息持續累計。對此，柯文哲20日喊話台北市長蔣萬安，要「相信柯文哲」，若中央確定不補錢，就趕快自己出掉解決，否則就是繼續損失80萬利息。

▲柯文哲到新北市中和區烘爐地南山福德宮參拜。（圖／記者許靖騏攝，下同）

柯文哲20日上午到烘爐地南山福德宮參拜，針對北流1.9億未結款，中央認為是柯市府問題，也導致蔣市府要每月付80萬利息？柯文哲表示，這講起來很複雜，北流從編預算到實際執行，時間隔太久了，後來預算根本不能用，所以在他上任前已流標3次，而他上任後還是繼續流標。

柯文哲提及，自己上任後發覺錢不夠用，因此做了一個決策，「因為北流有北基地跟南基地，所以當時（想說）這樣好了，既然錢不夠，北基地先蓋。」因為北基地有演唱廳，就把南基地的錢挪到北基地先蓋，想辦法籌南基地的錢，看缺多少就補多少錢。

柯文哲指出，當時是中央委託台北市政府代辦工程，現在中央說「你都沒同意，就開始自己擴編預算把它完成」，可是事實真相是已流標6次，錢就是不夠，「如果我是一個比較不肯負責的人，就開始行文給中央、要（中央）給我錢，然後中央不同意，就再一次流標，我跟你講，如果是這樣，那今天北流還沒蓋好。」

柯文哲直言，自己要卸任前有看缺多少錢，也都補好、算好，並跟廠商協調好了，「其實蔣萬安政府要相信柯文哲，我們也不是那種『歪膏揤斜（意指歪七扭八）』的人，不會故意圖利廠商，既然都有協調過要補多少錢給廠商，上任就趕快把錢補掉即可，今天（你）就是不願意給廠商，又回去跟中央在那裡討論，我跟你講，跟中央繼續討論，就是每月利息80萬。」

柯文哲說，這筆錢從台北市政府支持，或從中央政府支出，「坦白講，沒有意義啦！都是國家的錢。你為了這種東西讓公務員公文旅行。」政府應是要解決問題，而不是製造問題，「政府要有信用，讓老百姓不會懷疑，就是勇敢做下去。」

最後，柯文哲批評，「有關係的沒關係、沒關係的有關係，如果是民進黨執政縣市，中央就會給錢，非民進黨執政縣市就是沒錢，那沒錢何必跟他『答嘴鼓』？浪費大家時間。」若確定中央不給錢，那就自己出、解決掉，「現在蔣萬安又想跟中央公文來往，我跟你講，80萬利息就繼續損失。」