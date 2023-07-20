　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北流月燒80萬利息　柯文哲要蔣萬安「相信我」：中央不補就趕快自己出

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲任內完工的台北流行音樂中心（北流），日前才發生磁磚剝落、有裂縫問題，近期再爆柯市府與廠商間1.9億工程款爭議仍未結案，導致該筆款項以月增80萬元利息持續累計。對此，柯文哲20日喊話台北市長蔣萬安，要「相信柯文哲」，若中央確定不補錢，就趕快自己出掉解決，否則就是繼續損失80萬利息。

▲▼柯文哲到新北市中和區烘爐地南山福德宮參拜。（圖／記者許靖騏攝）

▲柯文哲到新北市中和區烘爐地南山福德宮參拜。（圖／記者許靖騏攝，下同）

柯文哲20日上午到烘爐地南山福德宮參拜，針對北流1.9億未結款，中央認為是柯市府問題，也導致蔣市府要每月付80萬利息？柯文哲表示，這講起來很複雜，北流從編預算到實際執行，時間隔太久了，後來預算根本不能用，所以在他上任前已流標3次，而他上任後還是繼續流標。

柯文哲提及，自己上任後發覺錢不夠用，因此做了一個決策，「因為北流有北基地跟南基地，所以當時（想說）這樣好了，既然錢不夠，北基地先蓋。」因為北基地有演唱廳，就把南基地的錢挪到北基地先蓋，想辦法籌南基地的錢，看缺多少就補多少錢。

柯文哲指出，當時是中央委託台北市政府代辦工程，現在中央說「你都沒同意，就開始自己擴編預算把它完成」，可是事實真相是已流標6次，錢就是不夠，「如果我是一個比較不肯負責的人，就開始行文給中央、要（中央）給我錢，然後中央不同意，就再一次流標，我跟你講，如果是這樣，那今天北流還沒蓋好。」

▲▼柯文哲到新北市中和區烘爐地南山福德宮參拜。（圖／記者許靖騏攝）

柯文哲直言，自己要卸任前有看缺多少錢，也都補好、算好，並跟廠商協調好了，「其實蔣萬安政府要相信柯文哲，我們也不是那種『歪膏揤斜（意指歪七扭八）』的人，不會故意圖利廠商，既然都有協調過要補多少錢給廠商，上任就趕快把錢補掉即可，今天（你）就是不願意給廠商，又回去跟中央在那裡討論，我跟你講，跟中央繼續討論，就是每月利息80萬。」

柯文哲說，這筆錢從台北市政府支持，或從中央政府支出，「坦白講，沒有意義啦！都是國家的錢。你為了這種東西讓公務員公文旅行。」政府應是要解決問題，而不是製造問題，「政府要有信用，讓老百姓不會懷疑，就是勇敢做下去。」

最後，柯文哲批評，「有關係的沒關係、沒關係的有關係，如果是民進黨執政縣市，中央就會給錢，非民進黨執政縣市就是沒錢，那沒錢何必跟他『答嘴鼓』？浪費大家時間。」若確定中央不給錢，那就自己出、解決掉，「現在蔣萬安又想跟中央公文來往，我跟你講，80萬利息就繼續損失。」

ET快訊
快訊／開假紅單吊銷牌照！　高雄4警遭約談
快訊／天降冷氣機！　板橋22歲女遭砸命危
快訊／綠參選人硬蹭陳紫渝　民進黨怒了：要道歉
快訊／親弟涉共諜案被逮　郭書瑤首回應了
開房挑百元商旅！　陳紫渝爆「里長超低月薪」嚇呆邰智源
快訊／午後對流雨開轟！　14縣市大雨特報
快訊／郭書瑤胞弟捲共諜案！　20萬交保
公婆捨不得開冷氣！　兒吼「冰櫃1天5000元貴死」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／綠參選人蹭陳紫渝　民進黨怒：不當言論要道歉

傳美關切賴清德「走入白宮說」　侯友宜競辦：麻煩製造者2.0版

翻車！莊銘淵要陳紫瑜「避免花邊新聞」　網炸鍋嗆：出來道歉

賴清德明首合體立委小雞　綠高層曝選戰分水嶺

韓冰想當不分區立委？　韓辦澄清「絕無此事」

王鴻薇再槓Kolas「你有多惡劣」　喊話：我有證據，最好來告我

萬安演習下周登場！淡海輕軌停駛半小時　7列車次受影響

TPASS超好用！　三生活圈月票近57萬人購買、1700萬人次使用

快訊／韓國瑜將出席國民黨全代會　「和總統候選人並肩坐在一起」

偏鄉公共運輸涵蓋率91%！續推幸福巴士2.0 　交通部：滿足最後一哩路

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

逛街囉！盛夏暑假出門玩耍　「幫拿包」是暖男or馬子狗？

救護車鳴笛趕救人！24歲女騎士不禮讓被狠撞　現場慘況曝

Rinnai林內2023全系列「三新」有感 高品質、高顏值創造美好幸福哲學

快訊／綠參選人蹭陳紫渝　民進黨怒：不當言論要道歉

傳美關切賴清德「走入白宮說」　侯友宜競辦：麻煩製造者2.0版

翻車！莊銘淵要陳紫瑜「避免花邊新聞」　網炸鍋嗆：出來道歉

賴清德明首合體立委小雞　綠高層曝選戰分水嶺

韓冰想當不分區立委？　韓辦澄清「絕無此事」

王鴻薇再槓Kolas「你有多惡劣」　喊話：我有證據，最好來告我

萬安演習下周登場！淡海輕軌停駛半小時　7列車次受影響

TPASS超好用！　三生活圈月票近57萬人購買、1700萬人次使用

快訊／韓國瑜將出席國民黨全代會　「和總統候選人並肩坐在一起」

偏鄉公共運輸涵蓋率91%！續推幸福巴士2.0 　交通部：滿足最後一哩路

快訊／高雄3分局爆「開假紅單吊扣變吊銷」　4警涉貪污遭約談

專挑信義區蘋果店下手　醫院助理員3個月摸走12組Air pods

《木曜4》團隊出走！阿部瑪利亞吐實情　　揭邰智源私下暖舉

快訊／女子淡水漁人碼頭散心　海巡隊部前突落水被救起

快訊／冷氣機17樓掉落！22歲女等公車遭砸中頭破命危送醫

1.5萬就能入手美債ETF　新兵00931B「8／7掛牌」

AI股不同調！美系外資欽點4檔看俏　2關鍵喊賣仁寶

日本正妹議員脫了！露出「胸器」私賣性感寫真　照片接近全裸

為何有人染COVID卻無症狀　首份「天選之人基因」解密出爐

周杰倫7歲大女兒突問「哲學問題」 昆凌PO照一看答案驚呆：竟然！

政治熱門新聞

王鴻薇轟Kolas　臉書貼3大聲明

分析四腳督民調　媒體人點名他：已經徹底出局了

民調／四腳督賴清德34％領先　郭台銘若參選牽動近3百萬票

駁斥歧視女性！館長指控舉牌女孩「職業學生」

外媒稱美方關切賴清德「進白宮」言論　美高層官員否認

詹江村痛罵館長「三姓家奴」風吹就倒

影／「最美里長」秘戀半年！　陳紫渝羞喊：雙方都很珍惜這段感情

柯文哲高聲勢哪裡來？　數據專家：扮演「討厭藍綠」族群情緒出口

獨／716遊行列柯文哲「歧視言論」被公審　本人親回

綠參選人蹭陳紫渝　民進黨怒：不當言論

北流月燒80萬利息　柯要蔣「相信我」

陳椒華飆罵陳建仁「混蛋」：有些里長被殺了你知道嗎？

「兩蔣日記」被判歸台灣國史館

卓冠廷：囤房是年輕人痛苦根源

更多熱門

相關新聞

快訊／韓國瑜將出席國民黨全代會

快訊／韓國瑜將出席國民黨全代會

國民黨全代會23日將在板橋登場，預計會中將正式通過新北市長侯友宜參選2024總統，並為其造勢。而近日傳出將缺席全代會的高雄市前市長韓國瑜，今（20日）透過辦公室表示，韓國瑜將出席全代會，並和國民黨提名的總統和立委候選人，並肩坐在一起下架民進黨。

民進黨擬9月啟動不分區提名作業

民進黨擬9月啟動不分區提名作業

藍委喊話郭台銘跟誰配都沒機會　「別摧毀非綠陣營一絲勝選機會」

藍委喊話郭台銘跟誰配都沒機會　「別摧毀非綠陣營一絲勝選機會」

館長公審舉牌女　雙標又造陰謀論

館長公審舉牌女　雙標又造陰謀論

美關切賴清德「進白宮」？　綠高層：連續性放話

美關切賴清德「進白宮」？　綠高層：連續性放話

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲蔣萬安台北流行音樂中心北流民眾黨2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

黃子佼自殘「孟耿如蠻力破門」　他甦醒痛哭：為什麼要救我

黃子佼點名爆料13藝人！「做個交代才能放下」首吐原因

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

黃子佼2萬字聲明　網友整理「110字懶人包」

黃子佼1.2億豪宅扛房貸！陷0收入喊退出演藝圈

還有人睡覺不開冷氣？內行曝省錢妙招：超涼

快訊／Faye詹雯婷突出意外急送醫！　「重摔傷勢曝光」暫停所有工作

復合67天被甩？「輔大陳若儀」133字求助　

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣玉兔波波胸

快訊／黃子佼沉寂1個月首發文！

黃子佼「包尿布」身體留2後遺症

更多

最夯影音

更多
偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？
300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面