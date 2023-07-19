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大陸 大陸焦點 特派現場

中共召開高規格生態環保大會　習近平指示實現「雙碳」目標　

▲▼ 2023 全國生態環保大會 。（圖／翻攝央視）

▲2023年全國生態環境保護大會。（圖／翻攝央視）

記者任以芳／綜合報導

美國總統氣候問題特使凱瑞（John Kerry）17日剛結束訪華行程，北京於7月17日至18日召開全國生態環境保護大會，央視《新聞聯播》昨釋出長達14分鐘頭條畫面，由中共中央總書記習近平出席會議並發表重要講話，釋出多項重要訊息。習近平指示，大陸生態各方面工作尚未有根本性緩解，現在正處於關鍵期，並且明確「5個重要關係」，「雙碳」目標是是重要發展之一。

大陸官媒央視昨晚18日《新聞聯播》頭條播放將近14分鐘新聞，內容是7月17日至18日，時隔五年再度於北京召開全國生態環境保護大會。由中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議。今年大會上，習近平作出論斷，「大陸生態環境保護結構性、根源性、趨勢性壓力尚未根本緩解。

習近平進一步指示，「生態文明建設仍處於這一關鍵期，必須以更高站位、更寬視野、更大力度來謀劃和推進新徵程生態環境保護工作。」

習近平在會議上也明確要求，需要正確處理的「5個重要關係」，「包括高質量發展和高水平保護、重點攻堅和協同治理、自然恢復和人工修復、外部約束和內生動力、『雙碳』承諾和自主行動。」

▲▼ 2023 全國生態環保大會 。（圖／翻攝央視）

▲習近平在會議上也明確要求，需要正確處理的「5個重要關係」 。（圖／翻攝央視）

央視旁白特地強調，「這也是今年再次以最高規格召開大會的重要原因之一。」「總書記多次強調，實現『雙碳』目標，不是別人讓我們做，而是我們自己必須要做，要先立後破、通盤謀劃。」

該會議由李強主持會議。趙樂際、王滬寧、蔡奇、李希出席會議。丁薛祥作總結講話。大陸生態環境部部長黃潤秋、自然資源部部長王廣華、國家發展改革委副主任趙辰昕、財政部副部長朱忠明，以及內蒙古自治區、浙江省、湖北省、廣西壯族自治區負責人作交流發言。

這是時隔五年之後，大陸再度召開全國生態環境保護大會。上一次召開全國生態環境保護大會時間是2018年5月18日至19日。當時，習近平出席會議並發表重要講話。

據了解，從1973年到2011年，大陸先後召開過七次全國環境保護會議(大會)。2018年那次大會，在規格上超過了以往。當時，有專家提出，那次大會涉及資源、生態和環境，涉及經濟發展和環境保護的協調，在規格、規模、影響上屬於歷史之最。

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