自己的地球自己救！一樣價錢買水喝　環保新世代更愛時尚無標籤

▲現代人真的重視環保嗎？實際走上街頭隨機訪問，發現年輕人普遍都有環保意識，並且身體力行來執行綠生活。（圖／翻攝自影片，以下同）

消費中心／台北報導

天氣熱得受不了，來杯手搖飲消消暑，肚子餓又懶得出門就叫人外送；宅在家手機滑不停，一個不小心又下單了好幾件，包裹收到手軟，對許多人來說，少了生活小確幸，日子也會變得單調無聊，不過這些便利也對地球環境保護帶來了新挑戰，喝完的瓶瓶罐罐、使用過的一次性餐具以及網購開箱拆除的塑膠包材等等，光是一天下來，製造的垃圾量比想像的還要多！地球只有一個，過去常說不亂丟垃圾、做好分類回收，但這只是環保基本功，實際走上街頭隨機訪問，發現現代人普遍都有環保意識，就連喝水也要選無標籤、環保材質，身體力行來執行綠生活。

幫地球減廢、減碳、減塑，讓環境永續發展是銳不可擋的全球趨勢，人人只要從日常做起，就能為保護環境盡一份心力。街訪就來到台北最熱鬧的信義區街頭，聽聽民眾對於環保議題的關心程度，結果不誇張，現場隨機找逾10位路人受訪，從回答發現現在的年輕人都有一定的環保概念，而且不是光說不做，他們也積極落實在生活中並熱情分享自己怎麼做，就有人習慣自備環保杯裝水或喝咖啡，小小舉動不僅省錢又愛地球，還很時尚，同時顧到健康不用擔心喝下塑化劑；也有人提到現在「飲水點」很多，自帶保溫瓶裝水很方便。

▲▼人人只要從日常做起，就能為保護環境盡一份心力。街訪就來到台北最熱鬧的信義區街頭，現場隨機找逾10位路人受訪，從回答發現現在的年輕人都有一定的環保概念。

其他像是資源回收和垃圾分類、外出時隨手關燈，盡量減少一次性用品，改用可重覆利用的不鏽鋼環保吸管，或是攜帶購物袋買東西，減少使用塑膠袋，都是民眾在受訪時提到愛地球的方法，也有人會積極參與淨灘活動，不讓垃圾污染海洋。另外，在外面口渴時難免會到便利商店買瓶裝水來喝，尤其現在夏天炎熱，需要隨時補充水分，而挑選除了看品牌、容量，透明無標籤的環保訴求，更成為不少人的首選，例如上市就引起話題討論熱潮的bonaqua怡漾無標籤鹼性水，鹼性離子水健康幫身體解渴，整瓶更是採用環保再生塑料製成。

▲rPET是一種塑料再生材質，回收再利用後，可以從廢材變綠金重生，讓資源循環、降低能源消耗。

在各種環保行動中，有人認為做好回收很重要，他提到自己曾看過一個報導指出，「台灣每年寶特瓶品回收有45億支，可以塞滿3座101」，而這些寶特瓶妥善回收處理，還能再製成其他東西，創造再利用的價值，大眾或許不會特別留意，但你買回家的衣服、包包，或餐具、飲料瓶，可能就是使用「寶特瓶」所做的。

目前市面上有不少rPET再生產品，喝水也有環保新選擇的bonaqua怡漾無標籤鹼性水，就是其中之一，瓶身沒有任何標籤、採全透明設計，以乾淨的極簡美學，讓人從喝水開始就純粹享受簡單生活的滋味之外，更重要的是使用100%環保再生塑料rPET製作而成，每1～1.5個回收寶特瓶就能夠做出一瓶，比起製造一般寶特瓶，rPET可以減少63%的碳排放量。

▲bonaqua怡漾無標籤鹼性水，每1～1.5個回收寶特瓶就能夠做出一瓶，比起製造一般寶特瓶，rPET可以減少63%的碳排放量。

▲bonaqua怡漾無標籤鹼性水針對不同使用情境推出三款不同尺寸大小的瓶裝水，價錢和一般瓶裝水一樣，讓每個人都可以喝的健康、買得環保。

寶特瓶經過回收、清洗、溶解等特殊技術製程後，最後會再製成酯粒原料，也就是rPET，它是一種塑料再生材質，回收再利用後，可以從廢材變綠金重生，讓資源循環、降低能源消耗，且必須符合嚴謹標準，確認無安全疑慮，才能被允許使用於食品容器，因此是能夠安心使用的環保材料。

好拿又環保的bonaqua怡漾 ，不僅讓民眾放心大口補水，直接乾掉一整瓶，也因為沒有標籤，拿在手上多了一股時尚。bonaqua怡漾也針對不同使用情境推出三款不同尺寸大小的瓶裝水，588ml攜帶輕便，適合通勤族飲用、888ml重量與水量的平衡，適合運動或戶外活動時補水，不怕喝不夠、 1500ml大容量充足，適合家庭或團體聚會飲用。而很多人以為環保材質東西偏貴，bonaqua怡漾無標籤鹼性水則是很親民，價錢和一般瓶裝水一樣，讓每個人隨時輕鬆取得、健康多喝水，同樣的價格還可以買得更環保，出門在外要喝水時，多一個選擇能夠減少環境負擔。