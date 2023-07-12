　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

自己的地球自己救！一樣價錢買水喝　環保新世代更愛時尚無標籤

▲▼ 街訪看年輕人有多環保！喝水也要愛地球　一樣價錢更愛100%環保無標籤鹼性水 。（圖／翻攝自影片）

▲現代人真的重視環保嗎？實際走上街頭隨機訪問，發現年輕人普遍都有環保意識，並且身體力行來執行綠生活。（圖／翻攝自影片，以下同）

消費中心／台北報導

天氣熱得受不了，來杯手搖飲消消暑，肚子餓又懶得出門就叫人外送；宅在家手機滑不停，一個不小心又下單了好幾件，包裹收到手軟，對許多人來說，少了生活小確幸，日子也會變得單調無聊，不過這些便利也對地球環境保護帶來了新挑戰，喝完的瓶瓶罐罐、使用過的一次性餐具以及網購開箱拆除的塑膠包材等等，光是一天下來，製造的垃圾量比想像的還要多！地球只有一個，過去常說不亂丟垃圾、做好分類回收，但這只是環保基本功，實際走上街頭隨機訪問，發現現代人普遍都有環保意識，就連喝水也要選無標籤、環保材質，身體力行來執行綠生活。

幫地球減廢、減碳、減塑，讓環境永續發展是銳不可擋的全球趨勢，人人只要從日常做起，就能為保護環境盡一份心力。街訪就來到台北最熱鬧的信義區街頭，聽聽民眾對於環保議題的關心程度，結果不誇張，現場隨機找逾10位路人受訪，從回答發現現在的年輕人都有一定的環保概念，而且不是光說不做，他們也積極落實在生活中並熱情分享自己怎麼做，就有人習慣自備環保杯裝水或喝咖啡，小小舉動不僅省錢又愛地球，還很時尚，同時顧到健康不用擔心喝下塑化劑；也有人提到現在「飲水點」很多，自帶保溫瓶裝水很方便。

▲▼ 街訪看年輕人有多環保！喝水也要愛地球　一樣價錢更愛100%環保無標籤鹼性水 。（圖／翻攝自影片）

▲▼人人只要從日常做起，就能為保護環境盡一份心力。街訪就來到台北最熱鬧的信義區街頭，現場隨機找逾10位路人受訪，從回答發現現在的年輕人都有一定的環保概念。

▲▼ 街訪看年輕人有多環保！喝水也要愛地球　一樣價錢更愛100%環保無標籤鹼性水 。（圖／翻攝自影片）

▲▼ 街訪看年輕人有多環保！喝水也要愛地球　一樣價錢更愛100%環保無標籤鹼性水 。（圖／翻攝自影片）

其他像是資源回收和垃圾分類、外出時隨手關燈，盡量減少一次性用品，改用可重覆利用的不鏽鋼環保吸管，或是攜帶購物袋買東西，減少使用塑膠袋，都是民眾在受訪時提到愛地球的方法，也有人會積極參與淨灘活動，不讓垃圾污染海洋。另外，在外面口渴時難免會到便利商店買瓶裝水來喝，尤其現在夏天炎熱，需要隨時補充水分，而挑選除了看品牌、容量，透明無標籤的環保訴求，更成為不少人的首選，例如上市就引起話題討論熱潮的bonaqua怡漾無標籤鹼性水，鹼性離子水健康幫身體解渴，整瓶更是採用環保再生塑料製成。

▲▼ 街訪看年輕人有多環保！喝水也要愛地球　一樣價錢更愛100%環保無標籤鹼性水 。（圖／翻攝自影片）

▲rPET是一種塑料再生材質，回收再利用後，可以從廢材變綠金重生，讓資源循環、降低能源消耗。

在各種環保行動中，有人認為做好回收很重要，他提到自己曾看過一個報導指出，「台灣每年寶特瓶品回收有45億支，可以塞滿3座101」，而這些寶特瓶妥善回收處理，還能再製成其他東西，創造再利用的價值，大眾或許不會特別留意，但你買回家的衣服、包包，或餐具、飲料瓶，可能就是使用「寶特瓶」所做的。

目前市面上有不少rPET再生產品，喝水也有環保新選擇的bonaqua怡漾無標籤鹼性水，就是其中之一，瓶身沒有任何標籤、採全透明設計，以乾淨的極簡美學，讓人從喝水開始就純粹享受簡單生活的滋味之外，更重要的是使用100%環保再生塑料rPET製作而成，每1～1.5個回收寶特瓶就能夠做出一瓶，比起製造一般寶特瓶，rPET可以減少63%的碳排放量。

▲▼ 街訪看年輕人有多環保！喝水也要愛地球　一樣價錢更愛100%環保無標籤鹼性水 。（圖／翻攝自影片）

▲▼ 街訪看年輕人有多環保！喝水也要愛地球　一樣價錢更愛100%環保無標籤鹼性水 。（圖／翻攝自影片）

▲bonaqua怡漾無標籤鹼性水，每1～1.5個回收寶特瓶就能夠做出一瓶，比起製造一般寶特瓶，rPET可以減少63%的碳排放量。

▲▼ 街訪看年輕人有多環保！喝水也要愛地球　一樣價錢更愛100%環保無標籤鹼性水 。（圖／翻攝自影片）

▲▼ 街訪看年輕人有多環保！喝水也要愛地球　一樣價錢更愛100%環保無標籤鹼性水 。（圖／翻攝自影片）

▲bonaqua怡漾無標籤鹼性水針對不同使用情境推出三款不同尺寸大小的瓶裝水，價錢和一般瓶裝水一樣，讓每個人都可以喝的健康、買得環保。

寶特瓶經過回收、清洗、溶解等特殊技術製程後，最後會再製成酯粒原料，也就是rPET，它是一種塑料再生材質，回收再利用後，可以從廢材變綠金重生，讓資源循環、降低能源消耗，且必須符合嚴謹標準，確認無安全疑慮，才能被允許使用於食品容器，因此是能夠安心使用的環保材料。

好拿又環保的bonaqua怡漾 ，不僅讓民眾放心大口補水，直接乾掉一整瓶，也因為沒有標籤，拿在手上多了一股時尚。bonaqua怡漾也針對不同使用情境推出三款不同尺寸大小的瓶裝水，588ml攜帶輕便，適合通勤族飲用、888ml重量與水量的平衡，適合運動或戶外活動時補水，不怕喝不夠、 1500ml大容量充足，適合家庭或團體聚會飲用。而很多人以為環保材質東西偏貴，bonaqua怡漾無標籤鹼性水則是很親民，價錢和一般瓶裝水一樣，讓每個人隨時輕鬆取得、健康多喝水，同樣的價格還可以買得更環保，出門在外要喝水時，多一個選擇能夠減少環境負擔。

ET快訊
《木曜4》爆出「集體離職」...例行直播連停2周！　粉絲傻眼
快訊／中信兄弟首輪指名出爐！
快訊／世上最遙遠的距離！侯友宜、郭台銘見面了
快訊／青安房貸精進方案明拍板！　最高可貸千萬還享1.775%
快訊／中職選秀今登場！台鋼狀元林子偉
快訊／南京西路天坑　今晚11時開放北側雙向通行
李玟去年「踮左腳」忍痛唱歌畫面曝！
快訊／恐怖情殺案！男持刀殺死女友
快訊／日本27歲人氣男模猝逝！
營建署高官收賄護航綠電　立委「執行長」當白手套...遭搜索
30歲韓女星身亡前高燒斷聯　「媽發現她死在家中」家屬崩潰驗屍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

自己的地球自己救！一樣價錢買水喝　環保新世代更愛時尚無標籤

2023上半年暢銷書排行出爐　榜首《晶片戰爭》一上市就熱賣上萬本

連續14天全台美食一次吃！大潤發近百款新品　士林生煎包也有

《佛瑞德遊記》國境之南尋找青農　粉絲好康「啤酒餐搭蔬果箱」只送不賣

想偷偷變美快看！鍾明軒睡前一包「夜酵素美人飲EX」　夜睡夜美麗

【廣編】7-ELEVEN推迪士尼100周年限量潮玩福袋　全套7款快蒐集

旅行必備！想要重複穿又怕天氣熱異味上身　日本熱銷神器　一噴超消臭！

有花雕三杯雞飯卷、紹興翅小腿！　超商最新「4款台酒鮮食」開吃

限時5天！超商「咖啡買1送1」爽喝　珍珠奶茶下殺第2杯10元

【獨家】從紙杯開始減廢！麥當勞擴大推「內用飲料杯」預計年底破百家

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

MAMAMOO華莎校唱熱舞「性感自摸」！　 遭告發「公然猥褻罪」警證實：調查中

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

6大胃王齊聚狂嗑100盤熱炒　共計2萬1！破店家20年紀錄

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

坤達婚姻保鮮祕訣「不要太常見面」　腹肌嚇到柯佳嬿..她：你怎麼還有？

自己的地球自己救！一樣價錢買水喝　環保新世代更愛時尚無標籤

2023上半年暢銷書排行出爐　榜首《晶片戰爭》一上市就熱賣上萬本

連續14天全台美食一次吃！大潤發近百款新品　士林生煎包也有

《佛瑞德遊記》國境之南尋找青農　粉絲好康「啤酒餐搭蔬果箱」只送不賣

想偷偷變美快看！鍾明軒睡前一包「夜酵素美人飲EX」　夜睡夜美麗

【廣編】7-ELEVEN推迪士尼100周年限量潮玩福袋　全套7款快蒐集

旅行必備！想要重複穿又怕天氣熱異味上身　日本熱銷神器　一噴超消臭！

有花雕三杯雞飯卷、紹興翅小腿！　超商最新「4款台酒鮮食」開吃

限時5天！超商「咖啡買1送1」爽喝　珍珠奶茶下殺第2杯10元

【獨家】從紙杯開始減廢！麥當勞擴大推「內用飲料杯」預計年底破百家

不斷更新／台鋼狀元林子偉！味全龍第2輪指名張景淯

廣達買下中環廠房專攻AI　謝金河：林百里下大注，賭對了！

台驊再賣陽明股票六千張　公司將有策略性投資案

普丁受邀10月訪華　中國外交部回應了

《市井》甜心周宇柔大方認愛黃豪平！低調交往2年「謝謝祝福」

網點名6星座「最表裡不一」　雙魚愛挖洞給人跳！

南科診所+奇美醫院　提供台南在地便捷醫療

男同事集體崩潰！單身女「嫁到美國」真相超扯　同事轟：綠茶天花板

全球限量「Vespa 946」開賣！日本配額僅7台　台灣今年有望導入

AMD公開《星空》建議配備　順跑低標i7-6800K搭RTX 1070Ti

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

消費熱門新聞

限時6天！超商「美式買11送11」

麥當勞擴大推「內用飲料杯」預計年底破百家

就是今天！超商這門市要送100個便當

網瘋傳「懶人必備，就像餐廳現做」

超商限時咖啡買1送1、珍奶第2杯10元

超商「59元國民便當」今起開賣！

速食店「漢堡買1送1」今天限定搶

速食店最新牽絲起司咔滋餅開吃了

滿2000送200　統領週慶回饋有感

限時1天！超商免費送100個國民便當

全台首份數位版小吃地圖快收藏！

超商今天「美式、拿鐵買6送6」！

超商人氣「思樂冰」推出2款新口味

莎莎歡慶40歲生日　粉絲驚呆：太可愛完全看不出

更多熱門

相關新聞

環保局翻轉教育玩資收

環保局翻轉教育玩資收

有別於一般國高中較制式的上課方式，台南市環保局今年與慈濟基金會合作，安排學生們參訪環境教育設施場所，透過有趣的互動課程傳達資源回收觀念，更讓學員實際體驗分類，從歡笑中學習，也感受第一線清潔人員辛勞。

愛裝外面的水回家喝？網曝1點記得看

愛裝外面的水回家喝？網曝1點記得看

天氣熱　男童1小時狂喝6瓶水中毒垂死

天氣熱　男童1小時狂喝6瓶水中毒垂死

新北海岸守護召集令　還有機會抽超商禮券

新北海岸守護召集令　還有機會抽超商禮券

吃素愛地球　東森購物「蔬食拌麵」12日電視首賣

吃素愛地球　東森購物「蔬食拌麵」12日電視首賣

關鍵字：

喝水補水瓶裝水環保愛地球環境永續bonaqua怡漾無標籤鹼性水

讀者迴響

熱門新聞

南韓女諧星離世　享年30歲

NONO受害女輕生！獲救「腦袋還有血塊」未脫險

「陳建州首度公開道歉」痛哭照瘋傳！

Toyz人妻新歡首發聲！台俄混血「核彈級半球照」超震撼

直擊Toyz吃火辣人妻！起底「新歡是13萬小模」

北科大「花5天鬥倒熱炒店」　網轟飯桶系：搞到員工失業

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！

殺警犯易寶宏重大違規　解送一般監獄

不沾鍋塗層列毒化物　全面禁用

熱炒店「7/16起無限期暫停營業」

李坤城對林靖恩心碎「酗酒才罹大腸癌」！兒揭內幕

LINE打電話「常常沒聲音」　苦主吼+1：喂半天

長科董座黃嘉能遭羈押禁見　早盤股價被摜至跌停

罕見！城隍爺「鬼月提前示警」　命理師：有大事發生

更多

最夯影音

更多
鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！
熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面