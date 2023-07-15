環保節能名人開講　藝人吳鳳帶領花蓮學子看世界分享觀念差異

▲▼花蓮縣政府節電計畫開辦校園限定名人講座，吳鳳帶領花蓮學子從台灣看全世界。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府獲經濟部能源局補助「節電夥伴節能治理與推廣計畫」辦理「永續名人系列講座」，邀請關心節能、節電、永續等議題的藝人、網紅、實踐者前來分享，利用不同角色、不同面向切入主題，提供花蓮學子對於永續、環保、綠能等議題有更深入的了解，並期望以名人的行動帶動與改變青年的實際行為。

系列講座第一場次於日前在花蓮高級中學揭開序幕，由藝人吳鳳打頭陣，以「從台灣出發，看全世界的環保與綠能」為主題，分享自身生長於土耳其、旅行於各國、定居於台灣的生活經驗對比，從台灣至國外、從以前到現今的環保與綠能觀念差異，以及未來推動之期許。本次講座報名情形相當熱烈，參加學員共計70餘名學生，現場氣氛融洽且互動熱絡，吳鳳的演講內容、學員的吸收程度與問答非常精彩，參加的學生紛紛表示：「名人的演講太有趣了！下次還想參加」。

縣長徐榛蔚表示，2050年淨零排放是全民目標，永續發展已經成為全球共識和重要責任，「永續是花蓮的日常」，花蓮縣政府以聯合國永續發展目標（SDGs）為主軸，極力推動永續發展相關政策；此次為永續推動向下紮根的其中一環，期望透過講座的分享讓青年學子了解永續行動為何、目標有哪些，每個人都能在日常中落實，讓世界變得更好。

觀光處處長張志翔表示，「花蓮永續名人系列講座」還有兩場次即將辦理，7月31日及8月1日分別於花蓮縣政府青年發展中心新創基地、慈濟大學附屬高級中學舉辦，將邀請網紅「萬秀洗衣店」主理人張瑞夫以及在地的「花蓮第一間裸裝零售店」主理人陳思蓓分享，有興趣的青年朋友歡迎至https://reurl.cc/LAarax報名。