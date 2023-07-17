ET專訪／柯文哲國防嚇阻「打我習近平位子恐不保」　預算達GDP3%

▲專訪台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



◎採訪：袁茵、陳家祥、陶本和

◎攝影：湯興漢、陳家豪

文／陶本和

民眾黨總統參選人柯文哲17日接受《東森新媒體ETtoday新聞雲》專訪時，針對國防議題表示，沒有白吃的午餐，和平是要付出代價，所以他認為國防經費要拉到3％（意指佔GDP的3％）。他分享自己去美國訪問後的心得，對中國部分是「嚇阻」，知道打不過，但也讓對方知道打我，你自己也會很慘，「中國國家主席習近平位子搞不好不保」，那國防力量就要維持這個等級。

「台灣要的是什麼，要務實處理面對的困境」。柯文哲說，自己去美國，在美國聽一聽，在日本也聽一聽，對的部分聽，對中國就是「嚇阻」，知道我打不過你，但我也讓你知道，打我你會很慘，習近平位子搞不好不保，那麼國防力量就要維持這等級。他也說，那他在日本繞一繞，他認為，台灣除了要維持嚇阻能力，也會要跟對方「溝通」。

「沒有白吃的午餐，和平是要付出代價」。因此，柯文哲主張，國防經費要拉到3%（意指佔GDP的3％），台灣不要幻想，國防部準備就累積足夠嚇阻力量，他認為這就是務實。他分享，自己去美國時，美方就算給他聽，徵兵改為募兵制要花多少錢，最後結論是3%才夠。

柯文哲表示，自己當台北市長時就聽過了，民進黨中央執政也一定聽過，「我對民進黨批評就是，要務實，不要打嘴砲」。他指出，自己當過台北市長很清楚，萬安演習是假的。

柯文哲說，他市長任內，挖了70個戰備井，當遇到空襲的時候，台北要撤退到哪裡，他去看了之後發現全部都沒有準備，他也因此花了3000多萬元，去把好幾年沒換的濾罐等設備做調整。

至於未來如果當選總統，萬安演習是不是就不會玩假的？柯文哲說，2022年時，內政部給他的公文寫，456個里要找一個里來示範，他那時候就說「乾脆不要辦」。他強調，自己對民進黨最大的批評就是，人民把國家交給你，拜託嚴肅一點，認真一點。

柯文哲說，他挖70個戰備井，是因為97.5%的水來自同一個淨水廠，一個巡弋飛彈下來就掛了，250多萬人沒有水，三天就死一半，「這些不是早就要準備嗎？但我們有準備嗎？抗中保台我沒有意見，但就要務實準備」。

▼台灣民眾黨主席柯文哲專訪。（圖／記者湯興漢攝）

