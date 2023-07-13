研究：全球「逾56%海洋」變色了　人為氣候變遷是禍首

▲7月初的加拿大外海，深藍色海水因為浮游生物而出現亮色區域。（圖／翻攝NASA）

記者吳美依／綜合報導

國外一份研究指出，過去20年間，全球逾56%海洋顏色改變，大多數都變得越來越綠，受影響面積比地球上所有陸地還要大，尤其靠近赤道的低緯度地區最為明顯，研判原因可能是人為氣候變遷導致浮游生物數量變化。這篇研究被發表在科學期刊《自然》（Nature）。

CNN及衛報等外媒報導，海洋的顏色來自海水上層物質，例如深藍色海域可能幾乎沒有生命，綠色海水代表有著以浮游生物為基礎的生態系。浮游生物是支持大部分食物鏈的底層基礎，若族群數量變化，就可能導致海水顏色改變，例如含葉綠素個體可能會讓海水泛綠。

研究團隊成員來自美國麻省理工學院（MIT）及英國南安普敦大學（USH），他們分析NASA「Modis-Aqua衛星」2002年至2022年蒐集的太空圖像，監測與分析海洋顏色變化，並與氣候變遷模型的模擬結果相互比較後，得出上述結論。

南安普敦大學研究員凱爾（BB Cael）指出，大多數區域都出現明顯綠化效應，「幾乎所有的熱帶及亞熱帶地區，海洋顏色都發生了顯著變化」，「這些不是極端、大規模、生態系毀滅性的變化，它們可能很細微。但這提供額外證據表明，人類活動很可能以我們無法理解的方式，影響全球生物圈的大部分地區。」

MIT高級研究員杜特凱維琪（Stephanie Dutkiewicz）解釋，海洋生態系有著非常細緻的平衡，浮游生物發生任何變化，都會對整個食物鏈產生漣漪效應，「如果我們的海洋繼續升溫，此類不平衡只會隨著時間推移越來越糟。」

未參與研究的奧勒岡州立大學研究員貝倫菲爾德（Michael Behrenfeld）認為，儘管這項發現有效記錄氣候變遷的另一個後果，但目前尚不清楚這些變化有多麼強烈，以及海洋內部究竟發生什麼事情，才會導致這些改變。他推測，很可能是多項變因同時發生變化。