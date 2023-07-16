習近平指示加強網路工作　「10堅持」要正能量依法管網

▲ 2023「全國網路安全和信息化工作會議」7月14日至15日在京召開 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／綜合報導

大陸近期開始針對網路自媒體加強管理，尤其是網路安全問題。關於「全國網絡安全和信息化工作會議」14日至15日在北京召開，會議緊抓中共總書記習近平的重要指示，包括「十個堅持」，堅持正能量是總要求、管得住是硬道理、用得好是真本事，堅持築牢國家網路安全屏障，堅持依法管網等方向。

陸官媒《新華社》報導指出，全國網路安全和信息化工作會議7月14日至15日在京召開。會議首先傳達，習近平指出十八大上任以來，網路安全和信息化事業取得重大成就，包括網路輿論鞏固壯大，綜合治理體系基本建成，網路安全保障體系和能力持續提升，網絡空間法治化程度提高，網路空間國際話語權和影響力明顯增強，朝向網路強國建設邁出新步伐。

習近平強調，二十大之後的網信發展方向有「十個堅持」，包括，堅持黨管互聯網，堅持網信為民，堅持走中國特色治網之道，堅持統籌發展和安全，堅持正能量是總要求、管得住是硬道理、用得好是真本事，堅持築牢國家網路安全屏障，堅持發揮信息化驅動引領作用，堅持依法管網、依法辦網、依法上網，堅持推動構建網路空間命運共同體，堅持建設忠誠乾淨擔當的網信工作隊伍。

習近平強調，各級黨委（黨組）要加強組織領導、強化統籌協調，確保黨中央關於網信工作決策部署落到實處；各級網信部門要忠於黨和人民，勇於擔當作為，善於開拓創新，敢於鬥爭亮劍，甘於拼搏奉獻，為推動網信事業高質量發展提供堅強保證。

▲中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並講話 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

該場會議由中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並講話，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席會議並傳達了習近平重要指示。

蔡奇在講話中指出，要明確「十個堅持」重要原則，並對網信工作提出要求，具有很強的政治性、戰略性、指導性，為做好新時代新徵程網信工作指明瞭方向，要加強網上正面宣傳引導，防範網路意識形態風險，提高網路綜合治理效能，「牢牢掌握網絡意識形態工作領導權」。