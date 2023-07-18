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何志偉：柯文哲自以為「全台灣最聰明」　觸怒美國朋友

▲▼民進黨立委何志偉。（圖／何志偉提供）

▲民進黨立委何志偉。（圖／何志偉提供）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲批評民進黨總統參選人賴清德「走入白宮」說，指選台灣總統不是美國州長，更不是應徵白宮的外傭，引發輿論熱議。近日甫自美國返國的民進黨立委何志偉指出，柯文哲的發言挑動美國敏感神經，也觸怒不少美國朋友，柯自以為是「全台灣最聰明的人」，實際上有嚴重封建思想。

何志偉今天晚間發文指出，他分析柯文哲有3大問題，會傷害台灣：第一，現在國際情勢如此詭譎，柯文哲的發言恐怕會一言喪邦，讓國外朋友對台灣的印象不好；第二，國家內部很歡迎大家有不同的想法、意見，但是適任的總統候選人，需要有清楚的脈絡，要擔任總統應該是全台灣最沒有言論、行動自由的人，因為對內外都是代表國家的主權；第三，滿腦子帝王思想，用狗、太監形容人，甚至攻擊別人，這是非常封建的行為、思考。

何志偉表示，照片中的建築物，是最新的「非裔美國人歷史和文化國家博物館（National Museum of African American History and Culture）」，其實，有許多美國的朋友也對於柯文哲相當不以為然，他的失言、一再的口不擇言及挑撥國際關係，是高度觸怒美國朋友跟關心台灣的人，也是挑動美國最敏感的神經。

何志偉指出，柯文哲近期發言「我們是要當台灣的總統，不是要去選美國的州長，更不是要去應徵白宮的外傭」，惡毒且充滿謀略的語言，卻完全忽略美國矛盾且艱困的歷史，除了顯示對美國的不理解，完全不懂美國的整個民主的脈絡，包括當年為了廢奴而打南北戰爭，外傭一詞也是源自於國外的奴僕制度，是美國曾經最黑暗的歷史，他卻毫不在意就語出驚人，美國的相關發展有很多是仰賴過去奴僕制度外，像是美國的鐵路系統，很多是華人協助興建，這些人是美國發展的重要助力。

何志偉反問，不只是僅以美國來說，「外傭又怎樣？」其實這一群離鄉背井的勞工也是用自己的生命青春努力在養家活口求生存，在一個移民社會的台灣而言，更是多少人的生命故事。

對於選情，何志偉分析，看到柯文哲現在的民調位居第二，確實國民黨現階段的整體狀態不好，部分民眾對其他在野黨有一種投射，但重點是他的本質、真相；其實自柯文哲當選市長以來，自己就看清楚柯的本質：一個時時刻刻為了聲量精準計算的人，他沒有社會正義的概念，一直以來就是會不斷罵人，可以說是喜愛當一個「尖酸柯薄」的上司，用傷害別人的方式創造聲量，大家一定記得他會罵這些社子島的中低收入戶「輾過去，不管了」等驚世語錄。

「我發現柯文哲的本質、真相，也因此付出高昂政治代價」，何志偉表示，歷次跟柯文哲交手發現，他自以為是「全台灣最聰明的人」，但是背後的脈絡，是他很嚴重的帝王思考、封建思想，對於柯文哲這個人，他的真實面貌一定也會完整呈現在世人面前，「我也是台北市民，只能說曾經有他這個台北市長，實在也是一大恥辱，跟不想面對的過去」。

何志偉曾任台北市議員，任內曾與柯文哲有數次「交手」經驗，2019年轉戰立委補選，2020年成功連任，但今年立委初選面對資深市議員王世堅挑戰吞敗，連任路受阻。

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