焦糖出招：快找「抖音網紅」合作！　讓年輕人認識賴清德

▲陳嘉行建議綠營政治人物應找抖音網紅合作，讓年輕人認識賴清德。（圖／翻攝自臉書／焦糖哥哥-陳嘉行）

記者邱晟軒／綜合報導

焦糖陳嘉行今（18）日發長文獻策，直言民進黨很難再出現第二個蔡英文了，他認為，如果不立法禁止抖音，又舉不出抖音跟國安問題的直接證據，「你也不加入，就把這個戰場直接讓給藍白陣營了」，所以他建議政治人物要做的功課就是找抖音網紅合作，讓年輕人認識、認得民進黨總統參選人、副總統賴清德。

焦糖表示，看到幾家媒體點出賴的民調從四成下滑到三成多。他說之前有寫去年九合一「催票率」低，也就是「自己人」不出來投票，這在民調中很難測出來，畢竟願意回答的都是高度表態的人。所以除了看民調支持度，更要留意高比例沒有意見的人。實際上，他們多數有意見，只是還在看。看什麼？當然是看風向。誰決定風向，有聲量的人跟政黨。建議可以試著做更細部投票意向的民調，看看2020投給蔡英文的人，有多少比例會轉投給柯文哲？有多少比例會選擇投廢票。把「投廢票」納進選項，應該會出現有趣的現象。

焦糖強調，「民進黨很難再出現第二個蔡英文了」，加上當時時空背景造就「辣台妹撿到槍」，以及選擇通過婚姻平權，年輕人站出來挺蔡英文。然而，目前現狀是20-39歲這些人很大一部分跑去挺柯文哲。「我知道柯文哲反同言論、公投投廢票⋯⋯等罄竹難書。焦糖坦言，但人是很複雜的社會動物，年輕人支持柯文哲未必是柯文哲好，所以我們要問的是「柯文哲的問題那麼多，為何年輕人喜歡？」

▲民進黨全代會，黨內重量級黨公職代表全員出席力挺2024總統參選人賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

焦糖強調，喜歡蔡英文的年輕人，為何有不少人說要投柯文哲而不是賴清德。想想當時的「韓流」是從年輕人颳起炫風，才渲染到更大的年齡層。「這也是我跟我認識的人不去評論716 的事，因為我們隱約覺得不太妙，我們害怕起風。不過怕有不懂的人誤以為我不敢罵館長跟黃國昌，可以Google一下就知道我的歷史」。

焦糖進一步提到，多家媒體報導都指出賴清德的社群問題——沒有聲量，「我現在繼續講應該不會再被說我危言聳聽了吧。」民進黨派系未整合、間隙、隔閡、心結未解。這只能由上而下，要核心人物才有辦法處理，不然誰敢打開潘朵拉的盒子。團結的民進黨才能先鞏固好基本盤，當然包括聲量。

焦糖認為，賴清德的影片拍再好但效果極其有限，為何？因為「問題不在內容而是通路」。要流量除了下廣告，就是要跟有流量的YouTuber、IG及抖音網紅合作。當時蔡英文在逆風時要談合作都要看對方臉色了，現在賴團隊或民進黨在這方面就是要下很多功夫跟資源，若只是被動等人家主動幫你導流、造風，等到明年選完你也等不到。

焦糖表示，臉書方面，「側翼敗票」心結未解，支持者掏心掏肺卻被各種當戰犯。如前所述，今年沒有亡國感，你要對賭大家含淚投、含淚支持，風險實在太高了。民進黨可以列個清單盤整一下當時挺綠、挺蔡的粉專，目前的近況，應該能發現還願意幫忙發聲的剩下不到一半。所以放話說已經整合好的，不是自欺欺人，就是罔顧事實。臉書通路先顧好，至少在這個平台可以領先。

焦糖最後建議，抖音在台灣有四百萬用戶，「我是建議政治人物要經營抖音，如果你不立法禁止它，又舉不出抖音跟國安問題的直接證據，你也不加入，就把這個戰場直接讓給藍白陣營了。」現在遠水救不了近火，要做的功課就是找抖音網紅合作，不論是議題或幫忙增加抖音用戶的年輕人認識、認得賴清德。