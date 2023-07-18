暗酸柯文哲？　外交部：外交工作不是期待中國善意

▲台灣民眾黨主席柯文哲受訪時語出驚人。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲接受《東森新媒體ETtoday》專訪時拋出，台灣難以加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），又說可加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），「中國會嚇昏」。對此，外交部今（18日）回應，我國外交工作從來不是期待中國的善意，這也不是外交部拓展外交空間的消極態度。

柯文哲昨天接受專訪談及台灣的國際經濟角色時，再次強調日方高層明確告知在兩岸問題未解狀況下，台灣難以加入CPTPP，建議可以先朝單一國家經濟合作協定的方式進行；而柯也表示，若當選總統，是否能加入CPTPP會誠實告知國人，「不行就是不行」，甚至還大膽拋出加入RCEP的想法，「中國會嚇昏」。

對此，外交部發言人劉永健今天在例行記者會答覆媒體提問說，CPTPP一項歡迎符合高標準的經濟體加入，新成員要符合高標準、符合貿易承諾的紀錄，台灣完全符合條件，也做好了準備，呼籲CPTPP成員國應依據申請國自身的條件與準備的情形，盡快成立台灣入會的工作小組。

劉永健並指，我國外交工作從來不是期待中國的善意，這也不是外交部拓展外交空間的消極態度，我國拓展外交空間從來不是坦途，中國打壓阻撓一直都在，但儘管如此，外交工作仍取得相當進展，近年在台美關係、台日關係以及與中東歐國家方面，取得相當進展，這些都是政府的努力成果，從來不是中國施予善意，或者中國同意促成的。