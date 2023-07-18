716遊行後「柯粉」持續出征　綠觀察：柯社群負面聲量上升

▲柯文哲出席716凱道集會活動。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

時代力量前立委黃國昌、「館長」陳之漢發起716凱道集會活動落幕，民進黨黨內人士引述網路數據資料指出，包括國民黨總統參選人侯友宜、時代力量黨主席王婉諭均在活動中被「柯粉」噓，活動後又有多名關鍵意見領袖因為評論柯文哲言行遭「出征」，導致716遊行的網路負面情緒反應達同日舉辦的民進黨全代會兩倍以上，呈現負面聲量上升趨勢。

該人士指出，公平正義大遊行引發諸多質疑，包括黃國昌捲入侵佔國土、住家違建、違法盈利等爭議，集會現場儼然成為民眾黨選舉造勢場，侯友宜等台演說時，台下噓聲連連，連王婉諭批評民眾黨時，也遭在場群眾抨擊，此狀況也引發部分民眾反感，從社群聲量觀察，王婉諭的討論度大於主辦人黃國昌，該活動主客易位、主題模糊，而原先號召群眾的「大遊行」，也僅變成短短3小時的「集會」，參與人數更是不如預期。

該人士表示，主辦單位刻意選擇與民進黨全代會同天、同時段舉辦集會活動，頗有較勁、打對台意味，不過，從當天的社群資料觀察，716凱道集會與全代會並無相互影響，遊行的網路負面情緒反應是民進黨全代會兩倍以上，呈現較高的負面觀感。

另一方面，該人士觀察，遊行當天柯粉對侯友宜與王婉諭的噓聲、喝倒彩，以及柯粉後續出征王婉諭、其他關鍵意見領袖，更引起一般民眾的反感，近期社群上反而掀起一波「反柯」風潮，例如台灣服飾品牌「BAD BONE X 惡骨聯合」日前推出「我不是柯粉」標語T恤，揚言「會做這款衣服是聽說有年輕人覺得很冤枉，又不是年輕就一定是柯粉」引起網友討論；除此之外，潮牌Takashi也推出「不磕頭，不投柯」標語T恤，重申不認同柯文哲的立場。

不僅如此，該人士補充，知名影音創作者「星期天的配音是對的」也製作諷刺影片，暗指柯文哲是「蝙蝠」，以各種諧音梗說明台灣不可重啟服貿，引發許多網友迴響，認為柯文哲此時訴求，不僅不負責任，更是失去總統候選人的高度；近期Podcast節目「重新路一段」暢談自己的政治觀點，討論柯文哲所作所為，引發諸多共鳴與認同，不少年輕人提及，為了避免爭議，在現實生活較少談論政治議題，但對於「年輕＝柯粉」的標籤感到不快。

該人士說明，「柯粉」非理性出征不同意見的關鍵意見領袖，也在網路社群上引發中間選民的反感，包括台北市前議員邱威傑（呱吉）、音樂評論員馬世芳、網紅「反正我很閒」鍾佳播，皆因為評論柯文哲言行而遭到柯粉攻訐、檢舉，令許多中立選民反思號稱「超越藍綠」的柯文哲，似乎更是獨裁專制的代表。