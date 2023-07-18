嗡嗡包絕版！蔣萬安今年不發了　國慶改採「北市府周邊野餐＋市集」

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者陳煥丞攝）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲上任後，每年雙十國慶日都會在市府廣場前發免費的「嗡嗡包」，也因此吸引大批民眾前來參加升旗典禮；但距離國慶日剩下不到3個月，台北市長蔣萬安決定「柯規蔣不隨」，今年不再發放嗡嗡包，而改採野餐、市集方式慶祝。

國民黨台北市議員應曉薇18日表示，2015年、2016年的「嗡嗡包」與國慶活動預算金額編列一起分別為50萬與96萬，2017年國慶宣導品「嗡嗡包」與國慶活動預算分開且逐年增加預算，至2022年「嗡嗡包」預算金額高達99萬元。

應曉薇提及，柯文哲時期「嗡嗡包」量不多，每年卻都成焦點，還成為許多市民收藏品，現在市長換人做，民眾好奇蔣萬安市長上任的第一年雙十國慶要送什麼包？蔣萬安年輕有活力，相信以個人特色再結合城市美學，國慶包應該還是會很受歡迎，因此市府可早日規劃，並明確回答市民有關數量、贈送方式。

不過，台北市民政局長陳永德18日出席「重陽敬老金致送記者會」時表示，雖然細節還在討論，但目前定調是舉辦野餐、市集來慶祝國慶，「今天可能不會再有國慶包，執行面上也來不及。」目前野餐、市集方式已經過討論與策劃，剩下細節尚待討論；至於野餐、市集舉辦地點在哪？陳永德說，目前定調在市府周邊。

▼歷代嗡嗡包。（圖／記者袁茵攝）