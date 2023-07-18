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未成年嚴禁師生戀！教育部：成年者「利用權勢也不行」

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲陳揆今天表示，禁止未成年師生戀，教育部補充，若有權勢關係，學生成年也不能談師生戀。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／新北報導

行政院院會在13日通過教育部擬具的 《性別平等教育法》（性平法）修正草案，禁止師生戀，遭質疑違憲，行政院長陳建仁今（18日）指出，應朝禁止未成年師生戀方向走，教育部則表示，基於保護未成年學生，性平法嚴格禁止師生戀，但若學生已經成年，只要學生沒有修老師的課，師生不涉及輔導、訓練等涉及評分事項，也就是師生沒有權勢關係，並不禁止師生戀。

行政院推動《性騷擾防治法》、《性別工作平等法》、《性別平等教育法》等「性平3法」修法，13日在院會通過修法草案，其中性平法為教育部擬具，明定在學習環境及學校課程教材中，落實性別平等教育，並規定中央、地方、學校均應設置性別平等教育委員會。

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其中最引人注目，莫過於禁止師生戀條款，也就是校長與教職員工，在執行教學、輔導學生或提供工作機會時，不得與學生發展有違專業倫理行為，這也成為今天陳建仁在立法院答詢時的重點，陳揆明確表示，性平法應朝禁止未成年師生戀方向走。

教育部學特司長吳林輝稍早進一步說明，指性平法修正草案新增，明訂校長、教職員工不得與學生發展有違專業倫理行為，也就是不能發展「師生戀」，原則就是不能利用權勢關係，但基於未成年者在身心發展與認知成熟度不夠，近期在教育部內部討論過程，以及立委提案，經過充分討論後確定，確定未成年不能師生戀情，也就是針對未成年學生給予更嚴格規範。

至於成年學生，吳林輝指出，滿18歲以經是成年人，對於是否違反專業倫理，將以是否有權勢關係作為判斷要件，也就是要涉及教學、輔導、訓練、論文指導等涉及學生評分，以及成績過與不過，若師生具有這樣權勢關係，即使是成年，也不能發展跟性別有關的行為或關係，因為若有權勢關係，學生會處於不利地位，會被強迫不敢發言，但若沒有權勢關係，像是師生已經不同校、下學期學生不修老師的課，交友上就不受影響、不受約束。

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師生戀教育部未成年權勢

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