2國中少女暑假下海陪酒！慘被壓榨時薪不到200　黑心老闆慘了



▲基隆警方查獲某酒吧用時薪不到200的價位，雇用2未成年少女陪酒坐檯。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

基隆市區某酒吧傳出雇用2名國中少女坐檯陪酒，警方蒐證後發現屬實，14日前往酒吧搜查，當場在2名酒客身上查獲20包毒品咖啡包，分別依違反毒品危害防制條例及社會秩序維護法移送及裁處。因2少女當日並未上班，警方扣押店內監視器比對少女上班天數，將林姓負責人依違反兒童及少年性剝削防制條例偵辦。

基隆市警察局第一分局日前接獲檢舉，指稱市區某酒吧疑有深夜容留未成年人等不法情事，經與少年警察隊組成專案小組，調查發現該酒吧還雇用未成年的國中少女坐檯陪酒。

警方蒐證後於14日前往酒吧搜索，見店內多名顧客神情緊張，當場查獲兩嫌持有毒品咖啡包20餘包，共計90多公克，另查獲相關吸食毒品器具及持有刀械，分別依違反毒品危害防制條例及社會秩序維護法移送及裁處。當日因2位少女未上班，警方查扣店內監視器等相關證物，將林姓負責人依違反兒童及少年性剝削防制條例偵辦。

據了解，2名國中少女暑期到酒吧打工，每小時時薪不到200元，還需要陪酒坐檯。警方找到兩人後，已通報社政單位安置。

警方呼籲，暑期警方針對易有青少年聚集容留或聲色營業場所，每日編排警力強勢臨檢，呼籲負責人應秉持道德良知，遵循法律規範，勿貪圖小利、使無知青少年陷於偏差行為誘因場所，第一分局必定強力掃蕩，維護青少年健康成長環境。