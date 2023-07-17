物理奧林匹亞競賽　台灣奪3金2銀「國際排名第5」

▲物理奧林匹亞參賽學生(左起)陳傳仁教授、張亞誠、王兆國、陳朋葳、徐子翔、張誠光。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

第53屆國際物理奧林匹亞競賽今（17日）傳捷報，台灣有5名學生參賽，獲得3金、2銀佳績，國際排名第5名。3名金牌得主以台北市建國中學學生張亞誠，以個人排名第11名成績最佳，其次是新竹實驗高中學生張誠光，個人排名第22名、彰化縣私立精誠高中學生王兆國，個人排名第30名。

教育部表示，本次競賽選出5名學生參賽，5名學生均抱回獎牌，除了3名金牌得主外，2位銀牌獲獎者為建國中學學生徐子翔（個人排名第38名）及台中一中學生陳朋葳（個人排名第40名）。

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國教署指出，今年競賽由日本主辦，我國代表隊由國內大學10多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初選、複選、決選及賽前集訓4階段，從2374名學生中選出5名學生代表參賽。代表團由台灣師範大學教授陳傳仁擔任領隊、台大退休教授蔡尚芳擔任副領隊。

教育部表示，為獎勵學生優異表現，教育部依據「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系，且分別可獲教育部頒發新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金。