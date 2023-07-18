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北市警性侵麻將牌友未成年女兒　她竟說「我是報恩」！

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲少女遭員警乾爸爸性侵，竟說「我是報恩」！此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台北市許姓員警，與一起打麻將的女牌友熟識，之後更到女方家裡借宿，因而認識女方未成年女兒，許男還認對方當乾女兒。不料許男竟自2021年3月起，性侵少女，之後每週一次的頻率性侵，總計性侵43次。事發後，少女竟說「我覺得是報恩」。一審重判許男有期徒刑9年6月，案經上訴，高等法院18日二審仍重判8年10月。可上訴。

判決指出，許男2019年間因打麻將認識少女的母親，女方見許男放假時都躲在員警宿舍，就邀請許男到自己位在新北市新店區的家中過夜，許男因此與女方當時年僅12歲的女兒小鈺（化名）熟識，甚至還認小鈺當乾女兒。一開始許男都在客廳睡覺，2020年底某日，因天氣寒冷，女方要許男進到女兒的房間同寢，許男才伸出狼爪。

許男自2021年3月某晚起，趁著小鈺的母親不在家，不顧小鈺以言語「不要」、「很痛」表示不喜歡、拒絕之意思，首度性侵得逞。之後以每週1次的頻率，在小鈺家中的床上、廚房內性侵；甚至還有1次是在新北市新店區碧潭路往溪洲路高架橋下之停車格內，在車內性侵得逞。總計到2021年12月間事發時，性侵得逞43次。直到全案因小鈺向學校社工供稱，才因此爆發。許男遭提起公訴。

法院審理時，許男當庭認錯說：「我做錯事情對小鈺感到很抱歉，這件事情是小鈺的好奇加上我這個大人糊塗，但是我沒有強迫她，她也沒有拒絕我。」而對於遭到性侵，小鈺也供稱，除了第一次明確拒絕遭性侵以外，之後覺得許男對自己家庭的經濟有所資助、付出。

她也說：「許男在物質上滿足我很多需求，又會借媽媽錢資助我們，我就想說忍一下就過了所以放棄，慢慢接受跟他有性行為這件事。」「許男侵害我時，我覺得是以物易物回報他，不會感到生氣難過，我覺得是報恩，但有時候又覺得噁心，不過已經發生了，沒有辦法。」此外，許男也叫小鈺不可以告訴別人，說他會完蛋。

一審法院認定許男有罪，重判有期徒刑9年6月，案經上訴，高等法院二審18日宣判，由於許男與少女達成和解，高院因此酌減，最後認定他犯性侵未滿14歲少女的加重強制性交罪；另外也犯下42次與未滿14歲少女性交罪，總計定應執行有期徒刑8年10月。

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