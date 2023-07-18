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校園霸凌防制準則8月預告　修改「持續性定義」將是重點

▲▼教育部主秘廖興國表示，校園霸凌防制準則將在8月預告，將會召開公聽會，並依照議題專長成立人才庫。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部主秘廖興國表示，校園霸凌防制準則將在8月預告，將會召開公聽會，並依照議題專長成立人才庫。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／新北報導

為精進校園霸凌防制，並檢討現行霸凌定義妥適性，教育部在4月起針對「校園霸凌防制準則」進行修正意見蒐集及研商，教育部主秘廖興國今（18日）指出，目前仍在研商階段，將針對霸凌定義要件之一的「持續性」做更好定義，讓學校可更明確處理，霸凌持續性定義將是這是研商重點，明確化調查小組地位，並朝專業化發展，導入外聘委員制度，並依照議題專長成立人才庫，預計8月進行預告作業，也會召開公聽會。

目前教育部正針對「校園霸凌防制準則」進行修正意見蒐集及研商，目前研商共有四大重點，包括針對霸凌定義要件之一的「持續性」是否檢討調整，並檢視「師對生」與「生對生」調查處理機制，是否分軌運作，以因應差異，第三是明確化調查小組地位，並朝專業化發展，導入外聘委員制度，未來更著重預防及輔導，在調查過程即導入輔導機制。

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外界相當關心目前研商狀況，教育部主秘廖興國今早在新北舉行的全國教育局處長會議前，接受媒體聯訪時表示，目前還在研商過程，這個議題在8月份對外進行預告作業，也會召開公聽會徵詢各界意見，大家關心的對霸凌定義，像是持續性定義，將是這是研商重點，會做謹慎的討論，包括偶發且連續性狀況，會做更好的定義，讓學校在實際處理操作上能有更明確參考。

至於人才庫部分，部分學者專家強烈建議，教育部聘用的外聘委員，不要只是教育部認證，廖興國則表示，教育部目前方向傾向專業人才庫處理，委員聘用方式，則還是看霸凌防制準則最終草案裡各界反映的意見，教育部會做完整處理，把各界關心部分，依照幾個議題專長成立人才庫。

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