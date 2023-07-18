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迎接世客博在桃園！　青埔約69億四大建設經費...陸續完工

▲迎接世客博在桃園！青埔四大建設陸續完工

▲世界客家博覽會世界館位於中壢區領航北路一段、民權路四段及文康路。（圖／工務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2023世界客家博覽會即將在桃園盛大登場，主、副展館位於桃園高鐵站的青埔地區四大建設工程包括「世界客家博覽會世界館（亞洲矽谷IOT展廳）」、「桃園會展中心-展覽棟」、「桃園市立兒童美術館」及「國際原住民族文化創意產業園區」等重大建設，已陸續完工，迎接世客博到來。

市府工務局18日表示，「世界客家博覽會世界館」為因應行政院「亞洲．矽谷計畫」，建置永久性建物「亞洲．矽谷物聯網（IOT）展廳」，適逢舉辦2023世界客家博覽會，於博覽會期間作為主展館之一世界館使用，基地位於中壢區領航北路一段、民權路四段及文康路之街廓，為地上4層之鋼構建築物，以2億5,600萬元預算興建，本案工程已完工並取得使用執照，現交由專業團隊規劃策展，館內將以客家精神為基底、全球視野作為背景，並以多元客家文化為展示核心，呈現客家文化「離鄉」、「融和」走到「獨特」的過程。

▲迎接世客博在桃園！青埔四大建設陸續完工

▲會展中心-展覽棟。（圖／工務局提供）

「桃園會展中心」位於中壢青埔地區機場捷運A19站旁，鄰近機場及桃園高鐵站，興建1幢地下1層及地上7層之會展中心，總經費約46億5,300萬元。本案設計定位以會議為主、展覽為輔，分別規劃會議中心棟及展覽館棟，打造兼具展覽、室內活動、藝文展演等綜合功能的會展中心，主要作為產業發展的平臺，全案預計於112年9月完工。

此外，展覽館棟於世界客家博覽會期間作為主展館-臺灣館使用，以「扎根與共榮-有客當靚」為題，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化，從「改變臺灣」展現客家族群對自身乃至臺灣的貢獻與影響，在「共享臺灣」集結當代客家族群的自信與創意，以三大主題呈現臺灣客家在不同時代的努力與改變，更透過縣市展區的豐富樣貌，看見臺灣客家的精神與活力，展覽館棟工程優先於112年3月竣工並取得使用執照。

▲迎接世客博在桃園！青埔四大建設陸續完工

▲桃園市立兒童美術館。（圖／工務局提供）

「桃園市立兒童美術館」位於中壢青埔高鐵特定區，為地下1層及地上4層的館舍，以近9.38億元預算興建，規劃提供兒童美術館展覽廳、國際演講廳、兒童藝術教育中心、兒童美術教室、行政空間及輕食餐飲區等，落成後將是培養美學素質與專業展覽之教育場域，能促進國際交流、擴大桃園的藝術文化視野及提升國際能見度，工程於今(112)年6月底完成。

本案為配合2023世界客家博覽會，市府文化局將於戶外景觀打造光雕投影視覺效果，配合山丘斜坡佐以青塘園優美的自然風光，結合藝術、文化及自然景觀打造客家意象，為市民帶來豐富而多樣的視覺藝術饗宴。

▲迎接世客博在桃園！青埔四大建設陸續完工

▲國際原住民族文化創意產業園區。（圖／工務局提供）

「國際原住民族文化創意產業園區」南臨橫山書法藝術公園、北臨捷運A17領航站，本案規模為地下2層及地上4層之建築物，總經費約10.37億元興建，內部空間規劃1至3樓為文創商店及販售區、經典文創展間及原住民速食餐廳區；4樓為多媒體會議室、藝術家駐點生活空間、辦公室、中型討論室及體驗教室等，具有典藏、展覽、商品銷售、育成中心等功能，地下室為停車場，目前工程已完工，未來將成為原住民族多元文化交流及創新產業發展的場域。本案同時於「2023世界客家博覽會」期間作為副展館之一使用，讓世界看見臺灣看見桃園。

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