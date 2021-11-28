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獲獎紀錄再刷新！　21屆公共工程金質獎桃園榮獲3特優

▲21屆公共工程金質獎桃園榮獲3特優

▲乙未公園清水模紀念牆。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園城市景觀越來越美！行政院公共工程委員會公布第21屆公共工程金質獎，桃園市獲獎紀錄再次刷新，建築類「1895乙未保台紀念公園暨地下停車場新建工程」及土木類「三光跨河大橋興建工程」共2項工程獲得特優殊榮，個人貢獻獎部分由市府工務局長賴宇亭榮獲特優，肯定其致力推動完善市府工程品質管理、品管制度的提升。▲21屆公共工程金質獎桃園榮獲3特優

▲工務局長賴宇亭榮獲個人貢獻獎府特優。（圖／工務局提供）

市府工務局28日表示，金質獎公共工程品質優良獎桃園市從全國2萬多件在建工程中脫穎而出，共計2件特優、3件優等及1件佳作之輝煌佳績，加計個人貢獻獎，總計榮獲7項，再度刷新桃園歷年得獎紀錄。而多位委員在評審過程中，對於市府「為了移一棵樹，出動400噸的吊車」、「看到的不是一個傳統意義上的建築工程，而是一個高度整合的市政建設」予以高度肯定。▲21屆公共工程金質獎桃園榮獲3特優

▲乙未保台紀念公園。（圖／新聞處提供）

其中，榮獲建築類特優的「1895乙未保台紀念公園暨地下停車場新建工程」整合既有義民公園、復興親子公園與石門大圳過嶺支渠腹地，以造景傳達1895台灣乙未戰爭的歷史價值。造型簡潔的圓形跨橋「乙未之環」，連接代表過去的義民公園與象徵未來的親子公園，並設計圓形紀念水池及螺旋狀的記憶展廳，用「圓」的意象，帶出台灣人團結與追求和平的念想。

此外，設計師也透過遊戲場、竹林造景，以遊戲的方式重現過去義民保台戰役的精神，並因應地方需求，設置地下停車場解決停車問題。「三光跨河大橋興建工程」於全國參賽土木類工程中脫穎而出，基地位於復興區後山三光里，地處偏遠，過去僅以桃113線聯外，颱風期間中斷頻繁，族人只能利用溪底便道及百年彌榮人行吊橋通行。

為保障部落交通便利，市府自2016年起決定籌建。橋體在單跨不落墩設計下，兩岸引道皆平順銜接無大挖大填，並因應地區偏遠設置遠端監控系統，橋面設計充份展現當地部落文化，融入泰雅技藝，以竹籐編意象造型拱橋，除提升交通便利性、增加在地觀光與產業發展潛力，也造就地區景觀亮點。

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