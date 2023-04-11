桃園工務局昔10天一活動　張善政上任逾百日僅辦3場

▲市議員林政賢關心過去工務局宛如「活動局」，現今張市府團隊上任情形是否改善？（圖／林政賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會11日進行工務局工作報告，市議員林政賢針對幸福路打通，南山街打通提出質詢後，話題一轉問道，張市長說過去工務局在鄭團隊時期，是10天ㄧ剪綵，宛如「活動局」，現今張市府團隊上任逾百天，此一情形是否改善？工務局長汪在宙答覆，迄今僅辦理3場，該局會持續檢討減少不必要的動工剪綵。

林政賢說明，鄭文燦時任市長任內的工務局，過去8年舉辦306場活動，等於不到10天就辦1場，如同「活動局」，市議員黃婉如進一步指出，過去一個工程開工動土、視察、上樑到完工啟用，一個工程至少要舉辦4次，呼籲新市府不要讓承辦人員浪費時間在無謂的活動上，要把精神放在公共工程品質上。

林政賢也指出，因應航空城捷運線綠線G12、G13、G13a站周邊土地開發計畫案，原先規劃先行開闢部分道路，延伸幸福路跨越南崁溪銜接至中正路，但目前看引發居民強烈反彈，質疑是否有完整的評估與考慮，大家都怕中正路的塞車情況會更嚴重，詢問對策？工務局表示，曾做說明會與評估，已送至內政部營建署，將會找相關局處召開相關會議，也屬營建署範疇。

針對南山街開通，林政賢質疑桃園區的南山街，一直以來，都被鐵路劃分，分成南山路前跟南山路後，明明一條南山街短短幾百公尺，明明都在同一里，但南山街上的居民卻彼此相隔兩地，強烈建議應予打通前後站的交通更省時更便利，連結前後。工務局表示將搭配鐵路地下化與都市計畫通盤檢討，對此當地的桃園區里長表示「中間那間紡織工廠，其實地是國有地，建議其實市政府也跟以跟國有財產署租下來，將之打通，讓居民更便利」。