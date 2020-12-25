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割稻體驗、聖誕夜總會系列活動　大有梯田生態公園12/26登場

▲割稻體驗、聖誕夜總會等系列活動，大有梯田生態公園登場。（圖／工務局提供）

▲「大有梯田生態公園」今年8月底時舉辦第一次插秧體驗活動。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

座落於桃園市虎頭山下的「大有梯田生態公園」，今年8月底時舉辦第一次插秧體驗活動，以人工方式一株一株插下的秧苗，如今已結實纍纍，由翠綠轉為金黃飽滿的稻穗，公園的維運單位於26日起舉行為期一周的「穗末豐收．割稻體驗」活動，歡迎市民朋友一起前來拾回人與自然的關係連結！

▲割稻體驗、聖誕夜總會等系列活動，大有梯田生態公園登場。（圖／工務局提供）

▲聖誕夜總會等系列活動於大有梯田生態公園登場。（圖／工務局提供）

市府指出，「穗末豐收．割稻體驗」一系列的戶外體驗學習，內容包含增加農夫小知識的田邊導覽、傳統人力割稻的流程解說、再由自己親自挽起手袖下田收穫盛產的喜悅，由滿滿的稻香中感受「粒粒皆辛苦」的豐收成就感。

另外，在DIY的過程中親子共學、共玩，讓自然生態教室成為孩子最優質的童伴，最後提供10吋披薩饗宴，享受專屬大有梯田的美好味道。透過接觸土壤，感受人與大地之間的關係，還能親自觀察體驗土地上的生態，目前已開放11個活動場次，包含平日及假日，讓各式家庭組成擁有不同的時間選擇，在自然生態裡玩樂，戶外活動中學習成長，拾回人與自然的關係連結！

市府工務局亦將於12月26日活動首日與相關單位，共同攜手合作舉辦「聖誕夜總會」，期在一閃一閃燈飾環繞聖誕樹的環境下，暫時忘卻疫情，以音樂表演(爵士古、民謠吉他歌唱、舞蹈、鄉村搖滾、原民說唱等)及蚊子電影(可可夜總會)觀賞的形式歡慶，傳遞愛與感恩，迎接即將到來2021年。

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