桃園航空城區徵B1、B2分標工程開工　面積371.6公頃經費逾112億

▲桃園航空城區徵B1、B2分標工程開工。（圖／工務局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園航空城區段徵收 (B1、B2分標) 工程， 7日於大園區橫湳路上，舉行開工典禮。市府工務局指出，該分標工程範圍大部分為產業專用區與住宅區，市府融入河岸景觀及改造水圳廊道等綠色城市概念，並同步提升大園地區交通量能，創造多元交通路網動線，將航空城打造為宜商宜居新機場城市。

工務局進一步指出，桃園航空城區段徵收工程B1及B2分標工程，開發面積約371.6公頃，總體發包經費約為112.8億元，B1分標由義力營造承攬，B2分標由億欣營造承攬。工程範圍東側鄰近新街溪，西側緊靠老街溪，運用兩側川流打造雙溪共伴水岸綠廊，重新規劃橫山大埤周邊綠帶公園，除灌溉功能，更達到埤塘景觀重塑，親水親民的目標，並配合社會住宅、安置住宅，營造綠意盎然新都市。

另外，中山南路由青埔特定區領航北路至大園市區兩側主要開發區域，設置產業專用區，透過1-2-50M道路南北串接高鐵桃園站特定區計畫及桃園機場，3-4-30M計畫道路銜接「客運園區至機場聯絡道路」。客運園區屬於航空城計畫的核心範疇之一，位處大園及觀音2大工業區之間，面積197.54公頃，園區內目前已有大型物流公司進駐，一旦B分標完工後，將使民眾交通動線選擇更多元，且更能提升高鐵、機場、客運園區乃至沿線住、產、商南來北往之交通能量。

「桃園航空城」區段徵收工程第一期開發面積1,756公頃，包括市府主辦附近地區(第一期)及代辦海軍基地及周邊地區，依地理區及預算金額區分10分標施作，總發包工程經費約581億元，包含優先開發區368公頃及其餘地區1,388公頃，為達成「先建後遷」政策，優先開發區預計2022年12月安置街廓配地，桃園航空城區段徵收工程全區預計2028年完工。