剪樹師搶手！　桃園陽明公園連2天教育訓練+認證考試

▲樹木修剪作業人員教育訓練。（圖／工務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府工務局11日起、於陽明公園辦理為期2天的樹木修剪作業人員教育訓練及認證考試，經考試及格始得發給合格證，才能在公園綠地行道樹木執行修剪作業；工務局表示，迄目前該局已核發559張合格證，經由專業的技術，降低錯誤修剪樹木情況發生；由於桃園公園和樹木多、取得合格証的剪樹師少，使剪樹師相當搶手。

市府工務局表示，公園綠地行道樹若不當修剪，易導致樹木衰弱死亡、或是因樹木倒伏斷落造成人車損害傷亡等情事，有鑑於此，該局自2017年開始辦理樹木修剪認證考試，加強管線單位、維護廠商、區公所所屬工班人員及景觀從業人員實務教育訓練及認證作業。

今年市府特別聘請輔仁大學退休張自健老師，親自教授及示範指導景觀樹木修剪下刀方法與疏刪、短截及不良枝判定標準，讓學員瞭解適當修剪不僅可促進樹木健康生長、減低樹冠風阻以防患風災、增加樹體通風及採光而減少病蟲害發生、亦能促進生理作用而使開花結果更漂亮等，更值得一提的是本課程提供樹木枝條，讓學員實際演練脊線領環之下刀要領，以提高今年考照通過率。

工務局表示；今年度辦理5場次教育訓練及認證考試(目前各場次均已額滿)，所有參訓者須先經過「學科筆試測驗」達60分及格，才能參與「術科測驗」，術科測驗包括「術科鑑別測驗」與「術科實作測驗」，實作測驗每一位學員在40分鐘內將樹木正確修剪完成，以上兩項皆達60分及格標準者才能發給合格證照；今年度景觀樹木修剪作業教育訓練認證考試均採免費報名參加。

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