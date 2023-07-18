三度缺席挺侯友宜活動　傅崐萁：他將到花蓮「我們會盛情接待」

▲傅崐萁18日在立法院議場前受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委傅崐萁5月20日出席黨中央替總統參選人侯友宜舉行的誓師大會後，已三度缺席挺侯活動，讓兩人不合傳言甚囂塵上。對此，傅崐萁今（18日）表示，侯友宜跟他有很暢通的溝通管道，彼此也時常聯繫，而最近侯也會到花蓮參加地方活動，「我們也表示歡迎，也會盛情接待」。傅也喊話國民黨，槍口要一致對外，而不是對內，這才是團結之道。

傅崐萁18日上午在立法院議場舉行記者會，會中媒體關切他對於侯友宜選戰的看法，例如：怎麼看找侯友宜競辦執行長金溥聰操盤是製造問題還是解決問題？地方議長還不能接受侯金合作？侯友宜在國民黨全代會前會被換下嗎？

不過對於媒體種種問題，傅崐萁僅說，現在很多人對國民黨或總統大選表示意見，但事實上，侯友宜跟他有很暢通的溝通管道，彼此也時常聯繫，而最近侯也會到花蓮參加地方活動，「我們也表示歡迎，也會盛情接待」。

傅崐萁說，國民黨目前困境，是要怎麼樣整合各縣市藍營勢力，還有原本對國民黨強力支持的軍公教，以及如何整合「非綠」，包含民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、高雄市前市長韓國瑜等力量，不辜負近60％希望下架民進黨的民意，來打贏2024勝戰，讓兩岸免於兵凶戰危，這是最大在野黨的責任，也是回應全民民意。

傅崐萁表示，「我想我們一起好好同心協力」，整合所有非綠的力量，公平、公正、公開遊戲規則，讓全民了解清楚，「我們大家集合全民的力量，來下架民進黨，這才是大家共同的目標」。所有能夠善意地跨出去，跟所有力量的整合，他都表示歡迎；槍口要一致對外，而不是對內，這才是團結之道，國民黨要繼續加油，要團結所有非綠力量，這才是最大在野黨責無旁貸的歷史責任。