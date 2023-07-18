轟「谷辣斯不倫戀」傷風敗德　傅崐萁協尋賴清德：還花蓮善良的空間

▲傅崐萁18日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）被踢爆2022年參選花蓮縣長期間與已婚李姓隨扈發生不倫戀，李妻譴責谷辣斯破壞家庭，並要總統蔡英文、民進黨主席賴清德還公道。對此，國民黨籍花蓮立委傅崐萁今（18日）表示，谷辣斯在花蓮造成傷風敗德事情，破壞家庭還意圖婚外生子，民進黨至今仍未對這家庭表達任何歉意，呼籲全民協尋賴清德，還給花蓮一個寧靜、乾淨、善良的空間。

傅崐萁18日上午在立法院議場舉行主題為「NCC的水門案」的記者會，並回應國民黨選戰一事。不料正當現場媒體以為記者會結束之際，已離席的傅崐萁又調頭回來，講述谷辣斯不倫戀案。

傅崐萁表示，大家一起來協尋賴清德，谷辣斯到花蓮選縣長，一個非常單純、純樸、美麗的花蓮，谷辣斯不僅破壞家庭，還意圖婚外生子，造成隨扈妻兒子女多大傷害，至今民進黨沒有對這家庭表達任何歉意。

傅崐萁說，再次呼籲共同協尋賴清德，貼身愛將谷辣斯在花蓮造成傷風敗德事情，請問民進黨機制在哪？性平在哪？考考紀會在哪？呼籲全民協尋賴清德，還給花蓮一個寧靜、乾淨、善良的空間。

另外，原定國民黨立委王鴻薇18日上午9時半將偕同李妻與其律師舉行「谷辣斯壞人家庭 賴清德出來主持公道！」記者會，不料上午8時22分臨時取消。

王鴻薇稍早表示，李妻收到來自家庭、先生、族人的傳話壓力，尤其李男原本是派出所所長，但現在已被撤離，很擔心他工作不保。王也轉述律師說法，稱李妻遭受警告，如果繼續告谷辣斯，谷辣斯就會告李男，或是告李妻侵入住居、強制罪、恐嚇罪等。