低壓水氣將通過！氣象局示警「午後中部防豪雨」　周末可能有颱風

▲今各地午後有雨。（圖／記者宋良義攝）

記者李宜秦／台北報導

今日受到南方雲系影響，各地天氣不穩午後有雨，且台灣東方低壓帶殘留水氣將通過台灣上空，水氣相當豐沛，中央氣象局示警，午後在中部地區要嚴防短延時豪雨，中部以北、各地山區也有局部大雨。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急指出，由於太平洋高壓逐漸增強，因此將台灣東方低壓帶殘留的水氣往西推，今日就會通過台灣上空，水氣相當豐沛，今日午後雷陣雨機率高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲降雨趨勢預測。（圖／氣象局）

氣象局簡任技正伍婉華表示，今日花東、東南部、澎湖、金門有局部短暫雨，午後西半部、東北部山區有陣雨，中部以北、各山區有局部大雨，中部有短延時豪雨。明日降雨情形類似，不過午後局部大雨的範圍改為中南部及各山區。

周四以後受到太平洋高壓影響，降雨範圍縮小、量值也減少，但各地午後仍有降雨機會，周五、六午後雨勢較大的區域又會進一步縮小。另菲律賓東方海面有熱帶雲簇消長中，可能生成熱帶系統，如熱帶低壓或颱風，並於周末到下周一為台灣帶來降雨。

各地溫度炎熱，今日西半部、東北部35度，花東32-33度，台北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、基隆市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣可能出現36度以上高溫。