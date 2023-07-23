杜蘇芮變中颱！最新路徑西修　撲台「風雨時程」將發海陸警紫爆雨2天

▲杜蘇芮持續增強，暴風圈擴大至200公里 。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

今年第5號輕度颱風「杜蘇芮」（Doksuri）距離台灣1100公里，中央氣象局預報，杜蘇芮強度持續增強，已於今晚8時轉為「中度颱風」，並稍微減速往北走，路徑有西修趨勢。目前各國氣象路徑逐漸一致，颱風將朝向台灣東部陸地接近，依照趨勢推估，最快將於24日（下周一）晚間發布海上警報，25日（下周二）白天發布陸上警報，最接近時間為26至27日（下周三、四），各地嚴防豪雨強風，且其暴風圈有機會涵蓋全台。

氣象局分析，根據預報路徑潛勢圖及系集模式路徑預測顯示，杜蘇芮颱風路徑持續偏西移動，預計24日起逐漸向西北轉彎，靠近台灣東南方海面，各國氣象機構預報逐漸一致朝向台灣東部陸地接近，依最新預測路徑評估，颱風最接近台灣的時間為26至27日，強度以中度颱風機率較高。如果按照此路徑趨勢推估，最快在24 日晚間將發布海上颱風警報、白天發布陸上颱風警報。

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杜蘇芮的路徑走向，氣象局指出，部分模式系集預測顯示，颱風有向西通過呂宋島北部及巴士海峽，以及向北通過琉球群島的可能。日本氣象廳最新預測顯示，杜蘇芮路徑有向西再修正，24日開始往北偏，27日北轉過程中，可能靠近恆春半島附近，也有從南台灣登陸的可能；氣象局今晚8時最新預報也有將杜蘇芮路徑西修，未來3天將北轉逼近南台灣陸地，中心不排除登陸。

▼杜蘇芮路徑稍微西修，下周三將發海陸警報。（圖／中央氣象局）



▼杜蘇芮26至27日暴風圈籠罩全台，將帶來紫爆豪雨。



▼日本預測杜蘇芮路徑不斷西修。（圖／日本氣象廳）



天氣方面，氣象局預估，24日以前各地以多雲到晴，高溫炎熱，局部地區有午後雷陣雨的天氣型態為主，但基隆北海岸、東半部地區、恆春半島降雨機率增加；25日後隨著颱風接近，受外圍環流影響，東半部及恆春半島天氣轉趨不穩定，有局部較大雨勢；26 日至 27 日受到颱風及其外圍環流影響，各地天氣不穩定、有陣雨，雨勢由東向西加劇，有「紫爆」豪大雨發生機率。

天氣風險公司總經理彭啟明則分析，杜蘇芮預估將以中颱以上、接近強颱水準之姿接近台灣，且登陸機會高，預估25日發布海上、陸上警報，預報路徑也逐漸收斂，26日可能從花東附近登陸，26、27日對台灣的影響最大，4年沒遇到颱風，須嚴加戒備。

彭啟明指出，目前杜蘇芮還在增強，未來幾天風浪也會顯著加大，26日颱風將碰觸台灣陸地、27日逐漸遠離，這兩天風雨顯著、很劇烈，日雨量達2、300毫米以上的「豪雨」等級，因颱風逆時針旋轉特性，到時東半部、位在颱風中心以北的地區風雨大，全台都會被影響。

根據氣象局觀測，杜蘇芮今天晚間8時稍微剎車，以時速10公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，7級暴風半徑加大50公里至200公里（西北側190公里、東北側220公里、西南側180公里、東南側220公里），10級暴風半徑也擴大至70公里。

▼杜蘇芮未來3天慢慢北轉撲台，有機會從東部、南部登陸。

