杜蘇芮將轉中颱！「4年內首次登陸」最快周二陸警　全台戒備

▲杜蘇芮颱風7/23下午最新路徑。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風增強長胖了，今(23日)晚轉中颱，明天(24日)晚間到周二(25日)清晨發海警，周二白天發布陸警，朝台灣東南部登陸機率大，將成4年來首個登陸台灣颱風，有颱風假機會。杜蘇芮周二挑戰中颱上限或強颱，周三、周四(26~27日)威脅台灣最大，幾乎全台籠罩暴風圈，東部、中南部首當其衝，風雨最劇烈。

杜蘇芮將是2019年8月輕颱「白鹿」登陸後，近4年來首個登陸台灣的颱風，中央氣象局預報員張承傳表示，杜蘇芮颱風今天下午2點位鵝鑾鼻東南方1130公里海面上，目前強度為輕颱上限，預計今天晚上增強轉中颱，方向上將慢慢往西北方向移動，明天周一朝西北北轉，明天北轉角度將是杜蘇芮路徑和影響變動的觀察關鍵。

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張承傳指出，杜蘇芮颱風預計周二朝台灣東南方近海前進，依照目前預報路徑，朝台灣東南部登陸機率大，氣象局預計明天晚上到後天周二清晨發布海警，周二白天發布陸警，因未來杜蘇芮颱風最強暴風半徑將可達300公里，接近台灣時，整個台灣幾乎在暴風半徑內，預估杜蘇芮在周二強度有機會增強到中颱上限，不排除到強颱。

▲▼杜蘇芮颱風7/23下午最新路徑及對降雨影響。（圖／氣象局）

杜蘇芮颱風可能對台灣帶來不小風雨威脅，徐仲毅說明，周二(25日)受颱風外圍環流影響，風雨增加，東部有局部大雨，西部不穩定；周三、周四(26日~27日)是颱風最接近台灣的時間，各地嚴防強風豪雨，雨勢最劇烈地區將是東部，周四西部雨勢也會更為明顯，這二天各地都要嚴防大雨和局部大雨，甚至不排除有豪雨以上等級降雨，另也要嚴防長浪。

徐仲毅提醒，周三、周四是颱風影響台灣最明顯的時間點，各地都不穩定，提防大雨和豪雨，其中最明顯降雨在東部和中南部，但若未來颱風路徑偏北，連北部和東北部影響也會加劇，呼籲民眾要預先做好防颱準備。

▲颱風影響降雨趨勢。（圖／氣象局）

此外，根據氣象局公布最新各地暴風圈侵襲機率，以蘭嶼85%最高，其次是綠島和恆春半島82%、台東81%、屏東縣79%，高雄市、台南市、嘉義縣、雲林縣、南投縣等都有75%以上。

新竹以南區域以及花蓮縣暴風圈侵襲機率也皆破70%，宜蘭、基隆、台北、新北和桃園等暴風圈侵襲機率也都超過60%以上。

▲氣象局公布最新各地暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

至於是否放颱風假，氣象局表示，將在陸警發布後提供風雨預測，各縣市政府將根據風雨預報決定是否停班停課。

依據氣象預報，颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。