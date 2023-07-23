　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

杜蘇芮將轉中颱！「4年內首次登陸」最快周二陸警　全台戒備

▲▼杜蘇芮颱風7/23下午最新路徑。（圖／氣象局）

▲杜蘇芮颱風7/23下午最新路徑。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風增強長胖了，今(23日)晚轉中颱，明天(24日)晚間到周二(25日)清晨發海警，周二白天發布陸警，朝台灣東南部登陸機率大，將成4年來首個登陸台灣颱風，有颱風假機會。杜蘇芮周二挑戰中颱上限或強颱，周三、周四(26~27日)威脅台灣最大，幾乎全台籠罩暴風圈，東部、中南部首當其衝，風雨最劇烈。

杜蘇芮將是2019年8月輕颱「白鹿」登陸後，近4年來首個登陸台灣的颱風，中央氣象局預報員張承傳表示，杜蘇芮颱風今天下午2點位鵝鑾鼻東南方1130公里海面上，目前強度為輕颱上限，預計今天晚上增強轉中颱，方向上將慢慢往西北方向移動，明天周一朝西北北轉，明天北轉角度將是杜蘇芮路徑和影響變動的觀察關鍵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張承傳指出，杜蘇芮颱風預計周二朝台灣東南方近海前進，依照目前預報路徑，朝台灣東南部登陸機率大，氣象局預計明天晚上到後天周二清晨發布海警，周二白天發布陸警，因未來杜蘇芮颱風最強暴風半徑將可達300公里，接近台灣時，整個台灣幾乎在暴風半徑內，預估杜蘇芮在周二強度有機會增強到中颱上限，不排除到強颱。

▲▼杜蘇芮颱風7/23下午最新路徑。（圖／氣象局）

▲▼杜蘇芮颱風7/23下午最新路徑及對降雨影響。（圖／氣象局）

▲▼杜蘇芮颱風今下午最新路徑及降雨影響。（圖／氣象局）

杜蘇芮颱風可能對台灣帶來不小風雨威脅，徐仲毅說明，周二(25日)受颱風外圍環流影響，風雨增加，東部有局部大雨，西部不穩定；周三、周四(26日~27日)是颱風最接近台灣的時間，各地嚴防強風豪雨，雨勢最劇烈地區將是東部，周四西部雨勢也會更為明顯，這二天各地都要嚴防大雨和局部大雨，甚至不排除有豪雨以上等級降雨，另也要嚴防長浪。

徐仲毅提醒，周三、周四是颱風影響台灣最明顯的時間點，各地都不穩定，提防大雨和豪雨，其中最明顯降雨在東部和中南部，但若未來颱風路徑偏北，連北部和東北部影響也會加劇，呼籲民眾要預先做好防颱準備。

▲▼颱風影響降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲颱風影響降雨趨勢。（圖／氣象局）

此外，根據氣象局公布最新各地暴風圈侵襲機率，以蘭嶼85%最高，其次是綠島和恆春半島82%、台東81%、屏東縣79%，高雄市、台南市、嘉義縣、雲林縣、南投縣等都有75%以上。

新竹以南區域以及花蓮縣暴風圈侵襲機率也皆破70%，宜蘭、基隆、台北、新北和桃園等暴風圈侵襲機率也都超過60%以上。

▲▼氣象局公布最新各地暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

▲氣象局公布最新各地暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

至於是否放颱風假，氣象局表示，將在陸警發布後提供風雨預測，各縣市政府將根據風雨預報決定是否停班停課。

依據氣象預報，颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

ET快訊
快訊／杜蘇芮颱風影響　中職宣布3比賽調至10月開戰
11歲神童智商超過愛因斯坦！
杜蘇芮將轉中颱！「4年內首次登陸」最快周二陸警　全台戒備
快訊／砍殺案！女持刀猛刺2兄弟　血濺滿地
獨／台灣旅客目擊「大阪電車砍人」！乘客遭割頸　車廂濺血
美軍模式「杜蘇芮閃過護國神山」　專家：最不友善走法
黃沐妍「體脂只有13」！　超狂身材曝光
快訊／2女受困大豹溪！　大雨溪水暴漲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

颱風逼近！周三起影響最劇　農委會籲農友預先防範

杜蘇芮將轉中颱！「4年內首次登陸」最快周二陸警　全台戒備

美軍模式「杜蘇芮閃過護國神山」不直球對決　專家：最不友善走法

老兵召集令開跑！8天老兵+眷屬2千人返金　專屬紀念品曝光

杜蘇芮恐襲台！濁水溪上游總雨量預估800mm　四河局全面防災

肝基會攜24醫院免費超音波檢查！121人疑似罹癌　5成民眾有脂肪肝

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭：能駕馭的都很正

杜蘇芮颱風逼近　林務局籲暫勿前往山區活動

全台24家醫院免費腹部超音波　檢出125人有病灶...4人有肝腫瘤

將弱勢學生推上國際舞台　蔡明昌用藝陣吸引中輟生獲師鐸獎肯定

機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵

許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

車主路邊發現可愛狗狗❤　熱情打招呼後牠竟跳上車

男斑馬線上滑手機要車先過 駕駛：你站線上我就不能過

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

林志玲看AKIRA演出超投入　幫老公打100分...邱瓈寬噹爆XD

幸福！好命柴柴生日吃牛排大餐　全家人圍繞為壽星汪鼓掌唱歌❤

AKIRA帶團員來台推麻辣鴨血.烏骨雞　路上見林志玲廣告「他」突喊加油

颱風逼近！周三起影響最劇　農委會籲農友預先防範

杜蘇芮將轉中颱！「4年內首次登陸」最快周二陸警　全台戒備

美軍模式「杜蘇芮閃過護國神山」不直球對決　專家：最不友善走法

老兵召集令開跑！8天老兵+眷屬2千人返金　專屬紀念品曝光

杜蘇芮恐襲台！濁水溪上游總雨量預估800mm　四河局全面防災

肝基會攜24醫院免費超音波檢查！121人疑似罹癌　5成民眾有脂肪肝

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭：能駕馭的都很正

杜蘇芮颱風逼近　林務局籲暫勿前往山區活動

全台24家醫院免費腹部超音波　檢出125人有病灶...4人有肝腫瘤

將弱勢學生推上國際舞台　蔡明昌用藝陣吸引中輟生獲師鐸獎肯定

黑龍江高中體育館「樓頂崩塌」　10多人受困

台東最美星空音樂會7／22東河登場　金樽陸連島沙灘享星光

「海上長城」畫面曝！天使輪貨櫃漂竄　恐成颱風來襲未爆彈

埔里鯉魚潭堅持8年蝴蝶復育　1.6萬株蜜源植物打造生態風景區

快訊／受杜蘇芮影響　中華職棒台東場3比賽調至10月開戰

女星曾流產2次...飽受煎熬！　強忍出遊爆哭：很像神經病

必點冰球氣泡凍飲、水煮蛋厚片！　中山區人氣咖啡廳換新菜單了

東警埋伏守株待兔　智鬥電纜慣竊人贓俱獲

女警接通報救援遭棄大黑狗　「一個對視」到收容所霸氣簽認養書

「女性在民眾黨只被作為遮羞布」　她揭柯文哲流失女性選民原因

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

生活熱門新聞

今大暑「大凶之日」禁忌一次看　3種人走衰運

有機會颱風假！杜蘇芮最新各國路徑曝

杜蘇芮明轉中颱！估後天「海陸警報」　可能放颱風假

杜蘇芮又北偏！最快周二晚間陸警　氣象局揭「颱風假最可能」時間

午後對流雨開轟了！12縣市大雨特報　雨下到晚上

杜蘇芮最快周二白天發陸警！風雨最劇搖滾區曝　連2天「紅到紫爆」

杜蘇芮「各國預報」出爐　4縣市注意

杜蘇芮恐達強颱！登陸機率高　風雨最大時間曝

杜蘇芮恐首衝4縣市！彭啟明：襲台機會高

開LINE Pay呆站櫃台前？神人教2秒開

彭啟明深夜提醒：留意下周二、三警報

杜蘇芮最新路徑！專家示警「全台幾乎被暴風圈籠罩」　今明是關鍵

「面試5公司」沒下文！她被趕出家門：決定北漂

女友和朋友上床過　他崩潰！全場卻喊：你的問題

更多熱門

相關新聞

美軍模式「杜蘇芮閃過護國神山」不直球對決　專家：最不友善走法

美軍模式「杜蘇芮閃過護國神山」不直球對決　專家：最不友善走法

輕度颱風杜蘇芮位鵝鑾鼻東南方1130公里海面上，預計今晚轉中颱，周二朝台灣東南部前進，氣象粉專也公布美軍模式最新預測，杜蘇芮將從東南部登陸，不但穿越台灣且走法由南往北，可能閃過「護國神山」中央山脈，指出「是最不友善走法」，沒有跟中央山脈直球對決。

嚴防杜蘇芮成災　 五河局落實防汛整備

嚴防杜蘇芮成災　 五河局落實防汛整備

杜蘇芮颱風來襲　四河局全面防災

杜蘇芮颱風來襲　四河局全面防災

杜蘇芮颱風逼近　林務局籲暫勿前往山區活動

杜蘇芮颱風逼近　林務局籲暫勿前往山區活動

國家警報狂響！14縣市豪大雨特報　暴雨襲新北

國家警報狂響！14縣市豪大雨特報　暴雨襲新北

關鍵字：

杜蘇瑞颱風氣象天氣氣象局侵台颱風假海警陸警

讀者迴響

熱門新聞

即／大阪電車隨機砍人釀3傷！對峙畫面曝

破億超跑布加迪撞BMW　車主嗆：賠你1輛

北市癌末夫與妻「久病厭世」墜樓　送醫搶救雙雙不治

今大暑「大凶之日」禁忌一次看　3種人走衰運

北市驚傳「夫妻墜樓」2人無生命跡象

有機會颱風假！杜蘇芮最新各國路徑曝

杜蘇芮明轉中颱！估後天「海陸警報」　可能放颱風假

李昌鈺被判偽造證據　血毛巾讓2男冤獄30年

賣淫1次2萬太便宜？台第一女優揭「正妹應得價碼」

杜蘇芮又北偏！最快周二晚間陸警　氣象局揭「颱風假最可能」時間

直擊／林依晨遭瞎傳8年婚變　甜蜜合體老公

午後對流雨開轟了！12縣市大雨特報　雨下到晚上

杜蘇芮最快周二白天發陸警！風雨最劇搖滾區曝　連2天「紅到紫爆」

傳播妹赴摩鐵陪酒　老公等不到人驚覺出事了

單身太久…28歲男一愛愛「就結束了」：對不起

更多

最夯影音

更多
機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵

機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵
許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

車主路邊發現可愛狗狗❤　熱情打招呼後牠竟跳上車

車主路邊發現可愛狗狗❤　熱情打招呼後牠竟跳上車

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面