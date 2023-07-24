杜蘇芮估今天長成「超級颱風」　恐穿台灣1地區致災性降雨

▲杜蘇芮颱風挾巨大暴風圈撲台。（圖／翻攝RAMMB）

記者許力方／台北報導

今年第5號中度颱風「杜蘇芮」（Doksori）正在逐漸向西北逼近台灣，中央氣象局預估最快25日（周二）將發布海上陸上警報，氣象專家預警，26、27日（周三、四）暴風圈將進入並通過台灣，東部山區嚴防「致災性雨勢」。菲律賓氣象專家則預估，未來24小時內，杜蘇芮可能發展為「超級颱風」，且可能在26日登陸台灣，之後受陸地破壞減弱。

天氣風險公司預警，依照23日晚間氣象局的杜蘇芮預報路徑，很可能即將是3年多來第一顆登陸台灣的颱風，在26、27日影響台灣最為劇烈，依據風雨預測，杜蘇芮侵台時，可能會發生致災性的雨量，預估26日暴風圈逐漸進入全島，北部、東半部風強雨驟，「東部山區嚴防致災性雨勢」，27日颱風高機會通過台灣，中南部、東部風雨最劇烈，其中東部、南部山區嚴防災害。

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▼杜蘇芮颱風侵襲機率南台灣破85%。（圖／中央氣象局）



天氣風險公司提醒，杜蘇芮強度仍在持續增強，屆時「風」的影響也不能小覷，雖然侵襲台灣的趨勢大致底定，但颱風預測的路徑仍在微小的變化中，稍微有些偏差，對於各地的風雨也會有所變化。

菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局（PAGASA）則預測，杜蘇芮可能在未來24小時內，進一步發展成為「超級颱風」。杜蘇芮在72小時內迅速增強，可能在26日登陸呂宋島北部，並在27日從台灣登陸，受陸地破壞之後，颱風在往中國大陸移動時進一步減弱，目前已經在受影響地區觀測到最高4.5浪高。