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杜蘇芮「巨大暴風圈」3天詭彎！南台侵襲破85%　國家預警6縣市豪雨

▲▼ 。（圖／翻攝NOAA、tropicaltidbits）

▲杜蘇芮增強增大，7級暴風半徑來到200公里。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者許力方／台北報導

中央氣象局觀測，今年第5號「杜蘇芮」（Doksuri）颱風已於今晚8時增強為中度颱風，7級暴風圈擴大至半徑200公里，路徑稍微向西修正，不排除逼近南台灣陸地，最新暴風圈侵襲機率預估，又以恆春、蘭嶼最高，突破85%，預估最快25日（下周二）陸續發布海上、陸上颱風警報，26至27日（下周三至四）全台嚴防豪大雨強風，國家災防科技中心也預警宜花東、南高屏6縣市為高風險降雨熱區。

根據氣象局觀測，杜蘇芮中度颱風中心今晚位在鵝鑾鼻東南方1080公里海面上，以時速10公里速度，向西北轉北北西前進，強度增強，近中心最大風速每秒上升到33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，7級暴風半徑擴大至200公里，10暴風半徑也變大至70公里。

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▼杜蘇芮直撲台灣，6縣市為高風險降雨區。（圖／NCDR）

▲▼杜蘇芮颱風。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼杜蘇芮颱風。（圖／中央氣象局、NCDR）

氣象局今晚預估暴風圈侵襲機率顯示，杜蘇芮在未來5天內，有80%以上機率暴風圈侵襲南高屏、台東，其中以蘭嶼最高達88%、恆春86%、屏東台東83$、高雄82%、台南80%，嘉義以北至台中也有70%以上，北北基、桃竹苗、宜花則最低54%至最高69%，

災害預報士賈新興分析，根據各國模式、官方預報，杜蘇芮未來路徑朝台灣方向移動，路徑、移動速度顯示，最快25日發布海陸警報，26至28日（下周五）為颱風影響時間，宜花東、高屏降雨多。歐洲、美國系集模式都預測，前3天杜蘇芮的走向都是穩定往西北、方向固定，但3天後變化很大，歐洲分析可能慢慢在台東、恆春經過的機會大，美國預測往台灣東北部附近靠近，也有系集分析颱風將往呂宋島方向前進可能。

▼杜蘇芮颱風暴風圈侵襲恆春機率高達86%。（圖／中央氣象局）

▲▼杜蘇芮颱風。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼杜蘇芮颱風。（圖／中央氣象局、NCDR）

賈新興依據歐洲降雨預測，26日開始受颱風外圍影響，宜花東雨勢明顯， 27日之後因杜蘇芮颱風沒有引進西南氣流「颱風尾」的可能，降雨就逐漸減緩。國家災防科技中心也預警，杜蘇芮暴風圈將於25日開始接近台灣東南部海面，影響陸地時間為26至28日，隨著颱風接近，宜花東、南高屏為降雨高風險6縣市，南投、嘉義、北北基桃竹等9縣市為中風險地區。

天氣風險公司總經理彭啟明指出，杜蘇芮逼近，最快25日陸續發布海上、陸上警報，26至27日颱風侵襲台灣，無論中心有沒有登陸，暴風圈都會碰觸台灣，是影響最大的時候。杜蘇芮的結構目前還在長大、長胖，因太平洋高壓有顯著增強趨勢，導致各國預測杜蘇芮路徑都指向台灣，誤差值在100公里以內，因為颱風暴風半徑大，走向偏南、偏北轉折，台灣都會被暴風圈掃到，登陸在哪全台都直接有感。

彭啟明預估，杜蘇芮將於26日深夜至27日白天通過台灣上空，全台有感，風雨最明顯，若登陸，颱風中心北邊的雨勢特別大。首當其衝的是花東地區，風雨最劇烈，其次是宜蘭和北北基、桃竹等區域，受到中心北側偏東風到東南風影響，也會有較為強烈的風雨出現，中南部地區則是等到颱風中心過山後，引進明顯的偏南到西南風，也就是26日深夜起到27日白天這段期間風雨會比較大，時間雖然較為落後，但是風雨情況應該也會很明顯。

▼杜蘇芮還在增強中。（圖／翻攝RAMMB）

▲▼杜蘇芮颱風。（圖／中央氣象局、NCDR）

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杜蘇芮「巨大暴風圈」3天詭彎！南台侵襲破85%　6縣市豪雨

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