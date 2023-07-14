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單親撫養2子女中風住機構欠費　圓融行善團1人1千伸援23萬

▲單親撫養2子女中風住機構欠費 圓融行善團1人1千挹注23萬元。（圖／新北市社會局提供）

▲圓融行善團以1加1接龍方式匯集230人的愛心送交給案家（左4） ，主責社工劉書雅（右1）和中和社福中心督導詹雅婷（右2）。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市中和區一位楊姓中年男子，單親撫養2名子女，於4年多前因昏倒送醫，經送醫急救為腦血管堵塞，術後左側肢體偏癱，缺乏生活自理能力，積欠機構15萬元，經中和社福中心媒合圓融行善團，以一人一千元接力方式，募集23萬元，於13日下午將善款送到中和社福中心，交由楊男的兒子清償。

中和社福中心督導詹雅婷表示，個案原來是位室內設計師，因創業失敗，加上家庭因素，為撫養2名子女，只好到工地擔任臨時工。在中風後入住護理之家，當時2名子女才就讀高中，為了家計及分擔機構自負額，2名子女到餐廳與便利商店打工以完成學業，但仍積欠機構15萬元。

▲單親撫養2子女中風住機構欠費 圓融行善團1人1千挹注23萬元。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市社會局副局長許秀能（左3）感謝圓融行善團的愛心及時救援楊家。

詹雅婷說，主責社工劉書雅協助個案申請社會福利，每月領有身障者住宿式照顧補助1萬6千元，加上個案後來又罹患其他疾病，需服藥及定期追蹤，增加醫療照護費用，評估兩名子女已無力負擔，因此社工主動協助轉為身障保護安置，由市府全額負擔，對於機構欠費部分，媒合圓融行善團援助。

圓融行善團團長許誥和監察人吳叁寶、許萬金、陳安正等人，由社會局副局長許秀能等陪同，在中和社福中心將善款交由楊的兒子，以清償機構欠費，餘下的8萬元就轉做生活費。許秀能並詢問兒子，關心他父親的身體狀況與兄妹目前的生活情形。兒子表示考上基隆崇右影藝科技大學，會努力完成學業，妹妹也準備復學高中學業。

▲單親撫養2子女中風住機構欠費 圓融行善團1人1千挹注23萬元。（圖／新北市社會局提供）

▲圓融行善團團長許誥（左2）等人關心個案兒子（左3）和妹妹的生活情況。

圓融行善團團長許誥表示，行善團是一群理念相同的好友所組成，目前有360多人，大家平時各自士農工商，遇有急難事故，透過群組以1加1方式，快速匯聚愛心和善款，及時幫助急需的案家，以度過燃眉之急。

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