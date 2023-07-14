新北接軌國際AI智理　智慧城市國際論壇8／3登場

▲新北智慧城市國際論壇8月3日登場。（圖／新北市研考會提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市秉持「以人為本，以科技為底」藉由多項人性化政策打造智慧城市，並積極與國際交流，將於8月3日台北新板希爾頓酒店舉辦「2023新北市智慧城市國際論壇」，針對近年人工智慧浪潮以及聯合國永續發展目標（SDGs），新北率全台提出「2050淨零碳目標」，本屆以「AI智理 匯聚全球永續力」為主題，歡迎民眾踴躍報名參加。

新北市智慧城市國際論壇，上午場國際城市交流由加拿大德倫區主席John Henry、澳大利亞陽光海岸市長 Mark Jamieson、美國都柏林市長 Jane Fox分享AI國際城市治理的實際案例及願景藍圖；交流座談則由勤業眾信執行副總經理許梅君擔任引言人，與加拿大駐台北貿易辦事處處長敬獵人、澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處處長劉培希、奧地利台北辦事處處長陸德飛，針對城市數位治理應用、永續發展進行交流。

下午場專題演講則邀請國際智慧城市論壇（ICF）主席兼聯合創辦人 John G. Jung與印度塔塔顧問台灣區董事長馬凱薩、台灣微軟公共事務群總經理陳守正分享全球AI技術佈局及如何運用自身資源輔導建構智慧城市，以及宇智顧問董事總經理李維峰分享智慧城市創新應用。

最後規劃跨界交流，由人工智慧科技基金會執行長溫怡玲擔任引言人，與下午場講者分享AI城市的契機與挑戰及台灣輸出AI技術應用，期待透過產學研交流提供更多價值的寶貴經驗。

新北市自侯友宜市長上任，以簡政便民、行動治理、智能城市為三大施政方向，結合SDGs永續環境發展推動智慧治理，同時積極接軌國際，成為全球第10個完成VLR的城市更榮獲智慧城市論壇（Intelligent Community Forum ,ICF）頒發的全球首座完整認證智慧城市，更與ICF首度攜手合作辦理2024 ICF TOP7全球七大頂尖智慧城市論壇。2023新北市智慧城市國際論壇報名詳見活動官網：https://smartcity.ntpc.gov.tw/forum/index.html。