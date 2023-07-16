快訊／再槓社宅！　柯文哲隔空問小英任內開工幾戶、完工幾戶？

▲柯文哲出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動716遊行。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

前立委黃國昌、「館長」陳之漢16日在凱道舉辦「公平正義救台灣」集會活動，民眾黨總統參選人柯文哲談及居住正義時，主動點名內政部次長花敬群，並隔空拋出2個問題，要花敬群誠實回答，蔡英文總統任內中央社宅「開工幾戶、完工幾戶」。

民眾黨總統參選人柯文哲16日下午赴凱道出席「公平正義救台灣」集會遊行，鴻海集團創辦人郭台銘在3時23分到場，柯約於3時40分到，國民黨總統參選人侯友宜3時50左右分抵達；原本郭台銘演講後要離場時，與柯文哲時間頗接近，兩人有可能碰面，但因郭台銘後來赴舞台前方，因此最終並無在媒體訪問區碰面。

針對居住正義問題，柯文哲於致詞時表示，面對問題是解決問題的第一步，希望民進黨可以誠實面對，自己過去蓋過公宅，知道相當困難，自己也得誠實地說，當初拋出「8年5萬戶」最終只有蓋完「8年2萬戶」。

柯文哲提及，一直到現在為止，每次民進黨公布中央蓋的社會住宅，「其實也不用講那麼多，我只要花敬群很誠實地回答2問題，第一題是小英任內到底開工幾戶，第二題到底完工幾戶，其他的我都不想聽了！」聽聞柯文哲向中央拋出犀利問題，台下粉絲們尖叫聲連連，支持聲浪眾多。

柯文哲說，這也是為什麼中央規劃的社宅成績不理想，面對問題是解決問題第一步，「你只要很誠實地說，看看哪個地方做不好，再改進就好，不要老是拿規劃中騙大家。」