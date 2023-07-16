王婉諭批柯文哲遭噓　吳濬彥補血：今天談話最符合公平正義就是她

▲時代力量黨主席王婉諭出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢16日在凱道舉行「公平正義救台灣」遊行，時代力量黨主席王婉諭也率領黨公職出席，她致詞時抨擊藍綠兩黨後，批評民眾黨主席柯文哲與黑金勢力站在一起時，卻引來台下噓聲不斷。對此，民進黨前青年部主任吳濬彥就在臉書補血說道，「今天現場參與者，談話最符合公平正義集會活動精神的應該只有王婉諭吧。」

王婉諭一上台就砲打民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾等總統參選人柯文哲，前面都歡呼聲不斷，但開始批評柯文哲時，她談道，「政黨應該跟黑金劃清界線，不該怠惰修法。而白色也跟黑色越走越近，競選總統的柯文哲不該跟黑道鍾東錦、佔用國有地的人站在一起」、「選民不是你的太監、你的狗」，引發台下群眾群情激憤，更怒批「舔民進黨」、「下面一位」、「黨主席換黃國昌」、「小綠閉嘴下台」、「小燈泡滾」。

對此，吳濬彥就諷刺「現場柯粉凍未條了」，但他認為，「今天現場參與者，談話最符合公平正義集會活動精神的應該只有王婉諭吧。」；前民眾黨中央委員張益贍也在臉書表示，「要給王婉瑜的演講內容按讚，但如果結語加上：『時代力量宣布開除黃國昌！』，會更為鏗鏘有力。」