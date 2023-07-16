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柯文哲居住正義3主張：房屋多、稅率提高　否則拿出來包租代管或公益出租

▲▼柯文哲出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動716遊行。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

前立委黃國昌、「館長」陳之漢16日在凱道舉辦「公平正義救台灣」集會遊行，鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜陸續到場參與。柯文哲於致詞時談及居住正義時，認為應「大力蓋、大力改，以及大力補貼」，房屋越多稅率就要提高，否則拿出來包租代管或作為公益出租。

民眾黨總統參選人柯文哲16日下午赴凱道出席「公平正義救台灣」集會遊行，柯文哲於致詞時表示，台灣經歷3次政黨輪替，可是有過得比以前更好嗎？房價越來越高、詐騙越來越多，司法越來越不受人民信賴，且貧富懸殊越來越多，沒權力人民感受壓迫越來越沈重，「人民的憤怒，政府聽到了嗎？」此時台下大喊著「沒有」，結果柯文哲下一句說「其實有啦！不然他們不會在這2個月推『囤房稅2.0』。」頓時台下群眾哈哈大笑。

隨後，柯文哲再談囤房稅議題，認為民進黨睡了7年終於醒了一下，丟出「囤房稅2.0」，但到底內容為何，連民眾黨立法院同仁都不知道，且租金補貼也是辦得「零零落落」，有人打電話到營建署詢問，結果營建署要對方去問崔媽媽基金會，「一個有執行力的國家不該是這樣。」

▲▼柯文哲出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行 。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲認為，如果年輕人買不起房，最起碼要讓人租得起，且需要有生活品質，所以自己拋出居住正義3點，也就是「大力蓋、大力改，以及大力補貼」，自己實際認真蓋過社宅，深知這不容易，雖然不可能一天改變國家，但也不能期待什麼事都不做就讓國家改變。

柯文哲強調，「社會住宅一定要咬緊牙關、堅定往前進，也許幾年之後社會住宅可達總戶數5％，才能對房價產生抑制作用，但若每次都用「規劃中」來躲避，台灣永遠都不會進步，所以第一步應是大力蓋社會住宅，第二步則是大力改革稅制。

柯文哲指出，其實本來就應該「房屋數越多、稅要提高」，但因為房屋稅、地價稅是地方政府主要來源，這也是為什麼建商對地方政府有很強的影響力，所以不管叫空屋稅、多屋稅、囤房稅，其實還是要中央有一個統一標準，「因為單單地方政府要去應付建商，就很不容易，所以這還是要中央統一的態度。」應該要大力改革稅制，房屋越多、稅率要提高，「不然就拿出來包租代管，或是作為公益出租之用。」

▲▼柯文哲出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行 。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲說，最後要大力補貼，租金補貼是要補貼房客，不是要補貼房東，最重要的是讓台灣的出租市場能夠透明化，今天包租代管、租金補貼做得不太成功，一個很大的理由，是台灣租屋市場不公開透明。

柯文哲向總統蔡英文喊話，「誠懇拜託蔡英文想一下，7年前，你給台灣人民的承諾是什麼？」也希望自己的民進黨的朋友反省一下，當年大家都是這麼支持，「清廉、勤政、愛鄉土」是哪一個政黨的主張？這曾經是民進黨的主張，今天還會有人把「清廉勤政」跟民進黨劃上等號嗎？希望民進黨不要在自己的國家內再製造分裂和仇恨。

最後，柯文哲強調，「讓我們牢牢記住，我們今天在大太陽底下集合，我們要繼續堅持強大的公民力量，讓有權勢的人知道，不要背棄人民、不要玩弄司法、不要踐踏正義，我們的訴求是司法要公平、居住要正義！」

▲▼柯文哲出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行。（圖／記者李毓康攝）

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