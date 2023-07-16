觀察／群眾選邊站！萬人凱道遊行主軸失焦　716成藍白分手擂台

▲館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢今（16日）下午2點在凱道舉行「公平正義救台灣」遊行，鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、時代力量黨主席王婉諭都出席，而主辦單位禁止政黨造勢，試圖把政治味降低，但台下群眾的回饋涇渭分明，反而模糊遊行訴求，讓現場變成候選人角力場。

籌劃多時的「公平正義救台灣」遊行今正式登場，頂著35度高溫，仍有不少民眾到場支持，活動2點開始時，現場人數有些奚落，約在3至5千人，但隨著時間推移，人數也慢慢變多，最高峰約在下午4點，參與民眾一度外溢到景福門圓環，活動前主辦單位預估約4萬人，依照相關單位回報，凱道現場人數約近2萬人。

根據記者現場觀察，參與者年齡落在20至50歲左右，近8成為男性，並響應主辦單位呼籲身著白衣，除部份表示路過看看的民眾外，自主到場的比例不低。隨著活動實際進行，黃國昌、館長、im.B自救會成員、OURs都市改革組織秘書長彭揚凱、崔媽媽基金會執行長呂秉怡上台演講都有熱烈迴響，台灣維新黨主席蘇煥智談到法官升遷制度、空屋稅等，也得到台下群眾正面評價。

但當流程來到有志於總統大位者輪番致詞時，現場氛圍風雲變色，鴻海創辦人郭台銘率先登場，郭避答參選總統議題，直攻司法改革、無殼蝸牛，更讚館長是充滿正義的血性漢子，獲得一定群眾支持。

輪到國民黨總統參選人侯友宜時，前段演講痛批民進黨司法改革等議題，儘管現場掌聲奚落，仍不至惡評，但宣講來到後段，就有民眾不耐，儘管還未到規定的10分鐘，仍高喊「超時」、「下來啦！」、「要講多久」，喝倒彩的聲音更一度蓋過侯演講，台下群眾對侯友宜的反饋還不如蘇煥智。

時代力量黨主席王婉諭也率時力黨公職出席，宣講近8成內容批評藍綠黑金、土地正義等議題，引起台下群眾一陣歡呼，但當王指責柯文哲社子島事件處置以及跟黑金太近時，現場群情激憤，有民眾國罵伺候，也有支持者喊「舔民進黨」、「下面一位」、「黨主席換黃國昌」、「小綠閉嘴下台」、「小燈泡滾」。

直到柯文哲登台，未置一詞台下就有群眾不斷吶喊「柯P」，氣勢力壓郭侯2人，柯也展現柯氏幽默，問「政府聽到人民憤怒了嗎！」，當台下高喊「沒有！」柯文哲卻說「其實有，不然他們不會在這兩週不會推動囤房稅2.0」，讓現場群眾哄堂大笑。

現場反應對各別陣營政治人物涇渭分明，實際訪問較為冷靜的群眾，有參與者指出，非常認同此次遊行主軸「這都是蔡政府答應的啊！」但他也認為活動有些失焦，比較像造勢場合，「沒必要因人廢言，這跟之前反紅媒氣氛差很多。」

劉姓民眾則認為，正是因為不認同當今執政者才願意走上街頭，藍綠一樣爛，柯文哲相對公正、致詞內容有理有據，當然不吝嗇給他掌聲跟肯定，「王婉諭就是來砸場子的，被噓不是很正常嗎？」