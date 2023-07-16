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萬人熱爆擠凱道！蔡英文穿棒球外套笑「冷氣還不錯」　鄉民全炸鍋

 ▲▼總統蔡英文出席民進黨全代會。（圖／記者陳家祥攝）

▲總統蔡英文穿棒球外套出席民進黨全代會。（圖／記者陳家祥攝）

記者邱晟軒／綜合報導

前立委黃國昌、「館長」陳之漢今（16）日號召民眾「公平正義救台灣」大遊行，接近3萬民眾不畏炎熱太陽湧入凱達格蘭大道。同一時刻，總統蔡英文穿著厚重競選棒球外套出席民進黨全代會，面對媒體詢問會不會熱？蔡英文笑著回應「冷氣還不錯」，該言論曝光後，立刻被大批網友痛批「人民曬太陽，總統吹冷氣」。

民進黨全代會今日在圓山大飯店登場，主軸為「民主團結挺台灣」，總統蔡英文擔綱壓軸演講。蔡英文出席時頂著35度高溫，身穿賴清德墨綠色印有「Team Taiwan」的棒球外套。面對記者詢問「好不好穿」、「喜不喜歡外套」等，蔡英文攤手反問「喔，你說呢？」。

另外，根據《自由時報》報導指出，由於正值炎熱高溫，現場更有媒體關心總統穿棒球外套是否感到熱，蔡英文則笑著回應「冷氣還不錯」。

▲▼ 館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲上萬民眾頂炎陽上凱道！（圖／記者李毓康攝）

消息曝光後，立刻掀起批踢踢八卦板鄉民熱烈討論，「人民曬太陽，總統吹冷氣」、「人民在遊行，權貴在飯店吹冷氣」、「老百姓限溫令，黨權貴冷氣吹到穿外套」、「這種天氣穿那種外套....嘻嘻」、「這樣大扣分吧」、「擺明著對人民的嘲諷」、「不知民間疾苦」、「躺著選都贏，冷氣當然開到最強」。

對於執政黨全面缺席遊行，館長表示，我們都是他（賴清德）的國民，民進黨可以派一個也好、派最小的官來也好，卻沒看到半個來，看到畫面只見他們在飯店辦全代會，在飯店吹冷氣，年輕人卻在凱道吶喊。

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