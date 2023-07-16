賴清德準備好了！蔡英文：賴清德能接棒帶領台灣繼續前進

▲總統蔡英文授旗給副總統賴清德，象徵接棒繼續帶領台灣穩健往前。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨全國黨員代表大會16日登場。蔡英文致詞時說，她和賴清德並肩作戰，一起贏得2020年大選、守住4大公投，一起挺過3年多的百年大疫，也共同面對去年底地方選舉的挫敗，「這4年來，賴清德協助蔡英文，關關難過關關過。現在，賴清德準備好了」，賴清德有最完整的歷練，拜託大家，2024，團結一致！支持賴清德，民主、團結、挺台灣」。

蔡英文說，台灣的國際處境非常不容易；但經過台灣人民一代又一代的努力，現在，民主台灣與世界同行，尊嚴自主、充滿自信。擔任總統7年多來，深深體會到，台灣總統不只是總統，更是代表台灣；而值得信任和沉著穩定，是不可或缺的條件。

「這幾年，越來越多民主國家願意和台灣建立合作關係，就是因為我們行事穩定、值得信任。」蔡英文說，她不會信口開河、更不會冒進挑釁。特別是，變局中的台灣，國家需要有戰略格局，決策需要冷靜沉穩，國政需要穩健執行。這就是蔡英文團隊一貫的堅持。



蔡英文說，明年1月13日，台灣人民要再一次做出選擇，「跟8年前一樣，依然相信民主，相信人民，相信台灣。我也相信賴清德！」

蔡英文說，4年前，她和清德一起參加黨內初選，「我還記得初選結束後，我說，在未來的團隊中，清德一定會扮演重要的角色」。這4年來，蔡英文和賴清德並肩作戰，一起贏得2020年大選，也一起守住4大公投；一起挺過3年多的百年大疫，也共同面對去年底地方選舉的挫敗。



「這4年來，賴清德協助蔡英文，關關難過關關過。現在，賴清德準備好了！」蔡英文說，從地方到中央，從內政到國際，賴清德有最完整的歷練，他要帶著「國家希望工程」的國政藍圖，在這8年努力打下的基礎上，持續努力，將國家帶向下一階段的昌盛繁榮。



蔡英文表示，面對人民的期待，民進黨有團隊、會做事；面對人民的批判，民進黨會反省、會改進；面對挫折與挑戰，民進黨有韌性，在困境中堅持價值，實現對人民的承諾，「我相信賴清德能夠在新的變局中，接棒蔡英文，穩健帶領台灣繼續前進」。

「所以，我要拜託大家，2024，團結一致！支持賴清德，民主、團結、挺台灣。」蔡英文說，蔡英文團隊能做事，是因為有立法院做後盾，「所以，我們2024，團結一致！一起支持Team Taiwan的立法委員，讓未來的執政團隊做事更有力」。



蔡英文說，台灣會持續堅定步伐、走向世界，一起打造更民主和平的台灣、更創新繁榮的台灣、更公義永續的台灣，讓台灣永遠是世界的台灣！台灣加油！