侯競辦批民調失準帶風向　亞太菁英3聲明：藍徵召侯友宜也納我們民調

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

中華亞太菁英交流協會昨公布總統大選民調，國民黨總統參選人侯友宜以17.6％支持度墊底，自五月中以來，已在各家民調中第17次墊底。侯友宜競辦批該民調「惡名昭彰」、民調失準且刻意帶風向。對此，中華亞太菁英交流協會發出3點聲明澄清，並表示，已持續精進民調技術，且5月份所做的民調，也被國民黨納入徵召侯友宜依據。

對於侯友宜競選辦公室批評民調帶風向，中華亞太菁英交流協會發出3點回應：

一、 有關去年九合一選舉期間，協會民調是否失準部分，協會表示，已有深刻檢討並持續精進民調技術，希望可以提供更為客觀精確之民調數據供社會大眾參考。

協會指出，今年以來也持續進行2024總統大選民調，5月份的民調也被國民黨納入徵召侯郭參考民調，並據此徵召侯友宜市長。對此協會也感謝國民黨的肯定。

二、 協會指出，7月14日發布最新民調之前，已有17份民調數據呈現侯友宜在總統大選「三腳督」競爭中落於第三，甚至在「四腳督」落居第四（但本協會民調呈現侯仍略勝郭、位居第三）。

協會表示，各家民調數據相仿、趨勢相同。對於侯辦不去檢視過去17份民調相同發展趨勢，僅針對單一協會進行偏頗批判，有失公允，協會深感遺憾。

三、 協會指出，原任秘書長王智盛博士，業已在5月底因個人因素辭去秘書長一職（現由吳瑟致博士暫代）。王前秘書長目前僅義務協助協會會務。

對於侯辦批評，該協會舉辦了5場民調座談會，向陸委會申請了近百萬元補助。協會表示，中華亞太菁英交流協會成立20年，歷經扁、馬、蔡三任政府，都有申請各政府機關補助，並非只在蔡政府時期，請特定候選人陣營勿以政黨色彩之好惡，標籤化協會過去20年的努力。