五顧茅廬請不出韓冰！藍中正萬華難產　蔣萬安：推誰都是最強人選

▲台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家豪攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨在台北市第5選區（萬華、北中正）立委人選難產，北市黨部原本屬意徵召前高雄市長韓國瑜的女兒韓冰參選，主委黃呂錦茹甚至「五顧茅廬」力勸仍被拒絕。對此，台北市長蔣萬安15日受訪表示，黨中央一定會做選戰整體考量，屆時不管推出誰，一定是最強人選、一時之選，一定會全力支持黨推出的候選人。

蔣萬安15日出席光華數位新天地15周年慶開幕記者會，會前接受媒體聯訪，對於大巨蛋議題，蔣萬安表示，昨天遠雄透過棒協邀請大聯盟場務專家Chad Olsen對球場提供專業諮詢及檢測場勘，Chad Olsen認為大巨蛋是個很棒的體育館。

蔣萬安直言，Chad Olsen現場勘場非常仔細、毫不馬虎，不只對人工草皮、全壘打牆相關安全防護、投手丘量測距離、三壘到一壘的距離、高低差等等，都一一檢測，也提供很多專業意見。

蔣萬安指出，副市長林奕華、體育局副局長蔡培林、北市成棒隊總教練呂明賜也帶球員實際去現場聆聽，未來一定是讓大巨蛋符合國際標準，也請體育局要求遠雄對專家提出的意見即刻微調。

蔣萬安表示，至於大家很關心的「打者之眼」，Chad Olsen有提供建議，可考慮用平光深色布幕覆蓋，他也提供美國大聯盟作法參考，朝安全、專業、符合國際標準目標前進，以年底開幕使用為目標，持續聆聽意見。

