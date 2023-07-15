黃國昌被爆違建、非法占國有地　鄭文燦：依法行政是基本原則

▲黃國昌土地、房產爭議。（圖／翻攝張錦豪臉書）



記者杜冠霖／台北報導

新北市議員張錦豪爆料，前立委黃國昌住宅，不僅違建「變高變胖」，還蓋在國有山坡地保育區，對此，國有財產署官員證實「違約占用」。新北市政府工務局也表示，會依違建管理辦法，以拍照列管方式追蹤。對此，行政院副院長鄭文燦15日受訪時回應，不管新北市政府或財政部，「我想依法行政是最後基本原則。」

黃國昌近期陷入土地、房產爭議，日前名下保護區土地違規鋪設混凝土闢建停車場，新北市府城鄉發展局表示，這筆土地不符合土地使用規則，黃國昌則澄清，這筆土地承租給鄰居，自己並不知情，若有違法就依法依約處理。張錦豪日前又接著加碼，爆黃國昌住宅「長高長寬」，經新北工務局初步判定違建。

至於非法佔國有地疑慮，國有財產署官員表示，黃國昌住家一帶的基地範圍大，被佔用地共有2筆，國產署依法必須持續清理佔用地，但非外傳的「一整排都是」。不過官員也強調，國有地違約佔用，租金追繳沒有上限，呼籲盡快面對。

新北市府地政局表示，這塊山坡地保育區暫未編定用地，適用林業用地管制，除農舍外不容許住宅使用，如違反林業使用規定，將依森林法、區域計畫法規定，處6到30萬元罰鍰。

對於黃國昌房產爭議，鄭文燦今出席「2024全國藥界賴清德後援會」受訪時回應，任何事件都必須要依法行政，不管新北市政府或財政部，「我想依法行政是最後基本原則。」

民進黨立委許智傑則批評，一隻手指指別人的時候其實還有三隻手指頭是指向自己，黃國昌應該要立刻出面道歉，同時依法拆除佔用國有土地的部分並繳清罰金，避免一手喊居住正義，另一手卻違法獲利，這種說一套卻一套的行為會被人民唾棄。