侯友宜明上凱道挺「居住正義」　當選後實踐5大住宅政策

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

時代力量前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢將於明（16）日下午2時起在凱道舉行「公平正義救台灣」活動，訴求司法正義、落實居住正義。國民黨參選人侯友宜也將出席，今中午他在臉書上提到，他當選總統後，絕不讓青年朋友失望，他提出5大住宅政策，宣示將全力支持居住正義。

「住者有其屋，居住有正義」侯友宜表示，民進黨喊了8年的住宅政策，但結果是，20萬戶社會住宅跳票；民眾租不起、買不起，更永遠追不上房價漲；而副總統賴清德竟還表示，「房價正在降」，內政部長林右昌甚至表示，是年輕人在挑地方。

侯友宜說，明天他將上凱道，和所有支持居住正義的大家站在一起。當選總統會全力推動，下列五大住宅政策，包含，「安心租」實踐租金實價登錄，讓租屋市場透明化；調高房租支出「所得稅列舉扣除額」上限，減輕租客負擔，針對房東採取「租稅特惠，分離課稅」的原則，引導房東誠實申報。

「拚社宅」市地重劃、區段徵收開發區以一定比例劃設「社福用地」，增加可興建社宅用地；以「容積獎勵」促進都更、危老，並回饋為社會住宅；市有土地參與開發分回房屋，將以包租代管方式納入社宅；大專私校退場土地，以一定比例優先興建社宅及運動中心。

「止炒作」重新檢討「不動產交易所得稅」，實踐漲價歸公，遏止房價炒作。「挺青年」青年租金補貼加碼、青年購屋超低利貸款，讓青年能夠多元選擇。「優先住」保障社宅青年（育嬰戶）優先入住名額，採行「輪候制」提高多次落籤者中籤率。

侯友宜強調，他當選總統後，絕不讓青年朋友失望，就在明天，喊出他們的心聲，全力支持居住正義。