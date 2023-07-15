批亞太菁英交流協會「惡名昭彰」　侯競辦：民調失準且有惡意動機

▲侯友宜競辦發言人李利貞。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

中華亞太菁英交流協會昨公布最新總統大選民調，顯示三腳督局勢下，民進黨賴清德支持度32.4％居冠，民眾黨參選人柯文哲25.9％居次，墊末的則為國民黨侯友宜，支持度為17.6％。不過，侯友宜競辦發言人李利貞今（15日）表示，中華亞太菁英交流協會「惡名昭彰」，民調不僅失準，且經常是刻意帶風向，企圖影響選情，是有惡意動機的政治性民調。

李利貞說，侯友宜競辦充分尊重合乎科學與專業的民調，但來路不明，或背後有惡意政治性目的的民調，只會傷害台灣民主政治與民調公信力。去年國民黨智庫執行長柯志恩在參選高雄市長時，中華亞太菁英交流協會所做的民調顯示柯志恩支持度只有19.4%，最低的時候甚至13.4%，但選舉結果是柯志恩拿到40.16%，誤差超過20%。

李利貞再指出，去年台北市長選舉時，該協會做的民調，參選人陳時中領先對手蔣萬安1.3個百分點，結果最後蔣萬安大贏陳時中14個百分點；桃園方面，參選人鄭運鵬領先張善政5.5個百分點，結果對手張善政最後大贏了14個百分點；新竹市方面，參選人沈慧虹領先對手高虹安3.1個百分點，最後結果高虹安又大贏12個百分點。

「這個協會做民調的目的『司馬昭之心路人皆知』，更別說早被外界譏為笑柄。」李利貞說，更離譜的是，中華亞太菁英交流協會現任秘書長王智盛曾任民進黨英系智庫「台灣世代教育基金會」監察人，就讀台大國發所的指導教授就是國安局前局長陳明通；此外該協會在陳明通任陸委會主委及國安局長期間，舉辦了5場民調座談會，向陸委會申請了近百萬元補助，綠營政府拿錢補助這種毫無公信力的單位，就是拿台灣納稅人的錢在養側翼。

李利貞表示，這種刻意操作的民調，毫無參考價值，既沒人相信，也傷害民調界的聲譽，令人遺憾。