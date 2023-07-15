郭台銘批「和平4支柱」行不通　賴辦：別挑仇恨攻台爭深藍選票

▲「2024全國藥界賴清德後援會」成立大會，賴清德競辦發言人郭雅慧會前受訪。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨針對民進黨總統參選人賴清德日前投書《華爾街日報》所提「和平4支柱」，批這篇文章動機不純，恰好證明台獨主張是造成台海不穩定的主因，對此，賴清德競選辦公室發言人郭雅慧15日回應，郭董真的是搞錯了，4大支柱最符合台灣民意需求，就算想爭取深藍選票，也應要注意別用挑起仇恨的方式。

對於賴清德所提4大支柱，郭台銘表示，賴清德這篇文章動機不純正、目標不明確、方法不可行，整篇投書不斷強調和平穩定，恰好證明民進黨長期的意識形態及賴清德台獨主張，就是造成台海不穩定最主要原因；他批賴清德說要強化台灣嚇阻力，但民進黨過去8年把台灣變成火藥庫，讓台海兵凶戰危，且台灣買的武器都比別人貴，還買不到真正要的武器。

對此，郭雅慧直言，郭董真的是搞錯了，事實上賴副總統所提的4大支柱是最符合台灣民意需求，同時也是台灣社會最大公約數，更何況他提到的台海問題，發起衝突而且進行軍演的，一直都是中共的挑釁。

郭雅慧指出，所以郭台銘不該指鹿為馬，如果是想在這話題上發言的話，就算想爭取深藍選票，應該要注意不要用挑起仇恨方式攻擊台灣。