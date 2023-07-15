快訊／赴韓旅遊變送醫！桃機「淹水」害女旅客摔傷　肇事地點曝

▲桃園機場第二航廈今天發生旅客在出境候機室女廁滑倒受傷，桃機公司緊急協助退關，並安排機場駐院醫護人員治療，根據女子意願送醫治療。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場第二航廈今（15）日在出境候機室女廁發生旅客摔倒受傷意外，桃機公司接獲通報後，除協助女旅客退關，並安排聯新醫療集團醫護人員處置，並根據旅客醫院轉送桃園某家醫院繼續治療，至於旅客傷勢部分，院方表示因涉及傷患個資不便提供。

桃機公司指出，旅客摔倒主因女廁馬桶水箱破裂，除通知清潔人員更換故障馬桶外，已於上午9時重新開放啟用，對於這起意外，機場公司對此表達誠摯歉意，後續釐清破損原因與全面檢查，維護設施安全及旅客服務品質。

桃機公司表示，這名旅客原本今天上午搭乘長榮航空BR170班機前往韓國仁川機場，上午7時32分旅客在C5R候機室女廁，因地板有水外溢導致旅客摔倒受傷，當下立即通報聯新醫院駐機場醫護人員到場協助處置，並協助旅客辦理退關手續就醫。

初步判斷水外溢原主因馬桶水箱不明原因破損，導致自來水溢出，機場公司對此表達誠摯歉意，後續將釐清破損原因並全面檢修，以維護設施安全及旅客服務品質。

聯新醫院醫護人員協助旅客包紮治療，經初步處置後，依患者需求協助轉往鄰近醫院就醫，至於患者傷勢與後續就醫狀況資訊，因涉及病患個資，院方不便透露。