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把外送哥當工具人！平台點餐超商代付款　惡搞男神隱下場慘了

▲桃園市白姓男子於2021年9月間在代購平台上訂餐115元餐點、100元商品，業者還幫忙墊付1,000元，但事後送貨時，白南卻未出面也未付款。（示意圖／免費圖庫pexels）

▲桃園市白姓男子於2021年9月間在代購平台上訂餐115元餐點、100元商品，業者還幫忙墊付1,000元，但事後送貨時，白男卻未出面也未付款。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市白姓男子於2021年9月間，在代購代付服務平台下單訂購餐點、商品等共計215元，業者先後至餐廳代購餐點、超商代取商品，還幫忙代墊網路交易1,000元費用，到白男指定地點交貨時，白男卻未出面取貨與付款，電話也未接，業者始知受騙憤而報警處理；桃檢複訊時，白男坦承犯行，檢方偵結依詐欺得利罪嫌將白男提起公訴。

檢警調查，31歲白姓男子於2021年9月21日下午5時許，在代購代付平台上下單訂購麥當勞餐點、超商商品等服務，業者接獲訂單後先後智麥當勞取餐並代付115元餐費，超商取貨代付100元商品，還幫忙墊付網路交易1,000元之費用。

業者隨後到白男指定之桃園區住處指定收件地點交貨時，白男不但未出面取貨、付款，甚至電話也未接，業者苦候多時才知道受騙，憤而報警處理。

桃檢複訊時，白男坦承犯行，辯稱另有要事忘記了等語，檢方認為白男刻意惡整代購業者，認為已觸犯刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺得利罪嫌提起公訴，目前白男因另案在監服刑中。

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