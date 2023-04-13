女廁沒人男廁大排隊　全場笑「成人展？」猜錯了！狂排真相曝

▲男廁大排隊引發熱議。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

通常看到廁所要等，都是女廁大排長龍，就有人拍下罕見一幕笑喊，「第一次看到男廁排隊，但女廁沒人排隊的！」只見男廁門口站了至少6個人，吸引一票熱烈猜測，「電腦展或是動漫展？」「說不定是成人展。」有眼尖網友則秒認出地點、曝光解答，讓網友直呼，「難怪沒有女生。」

這位網友在「路上觀察學院」貼出照片，瞬間引來其他人笑呼，「男廁肯定有販售限量商品」、「這廁所簡約又氣派，身為男人，一定要上」、「剛吃完早餐配大冰奶很正常」、「我敢打賭你會在看完我的視頻後去洗手間（FB最近瘋傳的病毒連結哏）」、「看來看了視頻」、「當你發現飯店提供的早餐飲料只有大冰奶。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

還有網友猜測，「裡面就一池？」「可能沒有擋板，一次只能一個上」、「棒球場也比較會有這樣的情形發生」、「可能都想拉肚子吧」、「看來是參加成人展」、「一定在色色的展場」、「車展跟電玩展」、「可能女廁蓋很多間，男廁只有兩個小便斗」、「因為5格便斗，最多只有3格能同時使用。」

不過，就有眼尖網友認出這是在南港展覽館，代表確實是有某個展吸引大批男性前往。至於是什麼展？鍵盤柯南一搜就懂了，「2023年台北國際汽機車零配件展、台北國際車用電子展」，展期僅4/12-15共4天，還有內行補充，「這種展要拿名片入場，一般人進不去。」

▼答案曝光，是汽機車零配件展。（圖／翻攝自路上觀察學院）