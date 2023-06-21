陽交大廁所驚傳偷拍「門縫出現半截手機」　妙齡女：嚇到無法呼救



▲被害人在於臉書《新竹爆料公社》貼文爆料，陽明交大綜合一館四樓、靠近統計所辦公室的女廁出現偷拍狼。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）



記者陳凱力／新竹報導

一名受害者在臉書《新竹爆料公社》貼文表示，她6月19日中午11點40分於陽明交大綜合一館四樓、靠近統計所辦公室的女廁上廁所時，發現有人拿手機偷拍自己，她看到廁所門上的門縫出現由上往下正對著自己的半截手機，當場嚇傻，甚至因害怕而無法大聲呼救，只是當她穿上褲子走出廁所後卻已經找不到人了。

原PO請相關系所與校方協助調取監視器，比對時間後，她認定監視器畫面拍到的男子，就是犯罪嫌疑人，她將監視器畫片一起PO到社團，並表示，按照監視器畫面，推測犯嫌為身高約165公分的男性，身材不是很瘦、戴眼鏡、黑色頭髮，作案時身穿紅色Levi’s logo的白色上衣。

原PO表示，她已經通報性平會，也到警局製作筆錄，但還不知道嫌疑人是誰，希望大家協助指認。她說，自己不是校內生，但是如廁被偷拍會留下一輩子的陰影，希望不要再有人受害了。

▲被害人說，自己因為這件事產生陰影，因此將影片PO上網，希望不要再有下一個被害人。

此外，原PO也提到，綜合一館的一到四樓廁所隔板都超低、上面和下面的門縫很大、門鎖還很鬆，甚至廁所門鎖根本扣不緊，還會露出一條縫隙，希望校方能意識到廁所有待加強這個問題。

陽明交大校方表示，該案目前已經報案尋司法途徑，未來會加強性平教育及檢視校園環境。

警方證實接獲報案，表示警方依規定受理報案後，立即調閱周邊監視器及進行訪查，鎖定犯嫌並已通知到案說明，全案偵詢後移請新竹地檢署偵辦。同時呼籲，為滿足一時慾望，卻對他人造成恐懼，這是不尊重別人的行為，更是犯罪的行為。

▲▼男子悄悄走出女廁後，到了門口快跑離開。