「護國神Q」球星戴維斯慘了！　派出所前拉扯前妻成傷遭起訴

▲台灣籃壇首位歸化球星今年5月間爆出與前妻在桃園中壢某青埔派出所前爆發拉扯衝突，檢方偵訊後諭令10萬元交保，戴維斯步出法警室。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台灣籃壇首位歸化球星「護國神Q」戴維斯（Quincy Davis），今年5月12日晚間與前妻在中壢區青埔派出所前發生激烈拉扯，當時陳姓前妻質疑戴維斯違反保護令，並控告戴維斯違反家暴令，警方則以現行犯逮捕移送桃園地檢署偵訊；檢方複訊時，戴維斯辯稱不清楚有違反保護令案，派出所會面前口角才有拉扯情事，檢方調查認定，戴維斯拉扯過程確實造成前妻手臂抓傷，偵結依傷害罪嫌提起公訴。

檢警調查，40歲的「新台灣人」戴維斯與陳姓前妻共同育有一子，2人後來離婚，今年5月12日晚間到中壢警分局青埔派出所與前妻會面，準備交回孩子時發生口角，雙方有發生拉扯，當時陳前姓前妻怒控戴維斯違反保護令，警方則以現行犯當場拘捕戴維斯，依違反家暴令移送桃園地檢署偵辦，戴維斯在桃檢度過一夜，翌日上午經檢方複訊後，諭令10萬元交保。

檢方指出，戴維斯複訊時，強調因為不滿前妻提出條件才在派出所發生口角，也坦承當時有與陳姓前妻發生拉扯，造成其左手背與右前臂抓傷之事實，但否認有違反保護令，因為他並未收到新北市林口警分局送達之民事暫時保護令，直到在青埔派出所會面與在桃檢附訊時，才知道有所謂的民事保護令。

陳姓前妻則指控戴維斯涉嫌違反保護令並對她造成傷害，並提出家暴驗傷診斷證明佐證，警方亦提供戴維斯在派出所前與陳姓前妻拉扯監視畫面截圖，新北地願亦提出2人於去年7月中旬離婚與夫妻剩餘財產分配事件等調查報告佐證。

檢方認為，戴維斯係觸犯刑法第277條第一項之傷害罪嫌，告訴人指被告涉嫌違反家暴令，但經查新北地院雖曾核發家暴令，告訴人一度撤銷聲請，但後來又二度提出聲請，桃園地院也於今年4月24日核發民事暫時保護令，但在5月13日戴維斯在林口警分局製作筆錄時，才被告知前妻聲請保護令，偵結依傷害罪嫌將戴維斯提起公訴。