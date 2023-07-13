屏東夏日狂歡祭推國際級演出　7／15西班牙空中劇院揭序幕

▲屏東縣政府邀請西班牙的空中劇院演出 。（圖／縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

2023屏東夏日狂歡祭，7月15日在潮州林後四林平地森林園區開幕，除了有水樂園、歡樂氣墊等深受大人小孩喜愛的大型遊樂設施，縣府邀請西班牙的空中劇院，帶來精采戲劇表演，讓民眾不用出國即可免費欣賞到國際級精彩演出。

縣府傳播暨國際事務處表示，15日的開幕活動由西班牙的空中劇院揭開序幕，該劇團融入戲劇、馬戲特技等演出形式令人耳目一新，曾多次參與奧運及世界杯足球賽的演出。這次帶來戲碼「唐吉軻德」，靈感來自於米格爾·德·塞凡提斯的著作，現場運用80噸的大型起重機吊起空中舞台，演員雜技表演結合戲劇、文學及科技燈光效果，帶領觀眾一起進入表演藝術的奇幻旅程，為活動掀起第一波高潮。

縣府表示，去年首次舉辦夏日狂歡祭，為期37天的活動即創下吸引超過200萬人次的驚人成績，為了因應可預期的龐大人潮，今年活動場域規劃汽、機車各千餘格停車位，配合7月15日開幕活動，原P1停車場將進行管制，民眾開車到達現場後，請依現場工作人員指示停放車輛，現場也有園區小火車，提供停車場至活動場域的收費接駁服務，單趟每人20元，及遊園車單趟每人100元，帶民眾一覽四林平地森林風光。由於園區廣闊，縣府現場提供輪椅、娃娃車提供租借，及復康巴士提供預約服務

縣府指出，7月15日、8月20日及8月26日活動三天，下午2點至晚間9點，提供由潮州火車站(轉運站6號月台)至林後四林平地森林園區的免費接駁服務，歡迎民眾搭乘。

傳播處特別準備文創小禮物，民眾於活動期間至夏日狂歡祭三次，還可以參加集章送好禮活動，可至服務台索取活動摺頁，集滿三個章就能兌換，數量有限，換完為止。

夏日狂歡祭每周二及周三為活動休整日，遊樂設施暫停使用，但潮州林後四林平地森林園區照常開放。更多活動訊息請至「2023屏東夏日狂歡祭」官網，或「周春米縣長」、「i屏東～愛屏東」及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書，都能獲得最新資訊。